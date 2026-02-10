Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa

10-02-2026 - 16:46 PM | Sống

Hình ảnh khác lạ giữa sạp hàng bày bán bánh Tết nhiều màu sắc ngay tại chợ người Hoa khiến nhiều người phải bất ngờ.

Những ngày cuối năm, khi cả thành phố bắt đầu hối hả trong guồng quay sắm sửa, các khu chợ truyền thống thường là nơi cảm nhận rõ rệt nhất hơi thở của mùa xuân. Tuy nhiên, khung cảnh tại chợ Thiếc trong ngày cúng Ông Táo năm nay lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chợ Thiếc trong ngày 10/2

Theo ghi nhận vào sáng ngày 10/2, thay vì cảnh tượng chen chân mua sắm thường thấy, không khí tại đây lại có phần trầm lắng, vắng vẻ với lác đác người mua dù đây là thời điểm quan trọng hàng đầu trong phong tục của người Việt và cộng đồng người Hoa. Chị Tú cho biết, sáng sớm là đã ra chợ mua đồ về cúng: “Sáng sớm là năm giờ sáng thức dậy cái đi chợ xong rồi mua trái cây bông, mua mấy bánh trái này nọ rồi còn gà heo này nọ nữa. Cá chép thì để cúng đưa ông Táo về trời mới cúng cá chép”.

Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 1.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 2.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 3.

Nhiều người dân đi chợ từ sáng sớm

Dù lượng khách có phần thưa thớt, các quầy hàng tại chợ Thiếc vẫn được bày biện vô cùng rực rỡ với hàng loạt loại bánh đặc trưng mang đậm phong vị Tết. Những khay bánh tổ vàng tươi được đóng dấu chữ đỏ "Vạn sự như ý" giá chỉ 80.000 đồng/kg hay các tháp bánh trái đào, bánh đường, bánh thần tài đều được sắp xếp chỉn chu.

Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 4.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 5.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 6.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 7.

Những khay bánh tổ vàng tươi tháp bánh trái đào, bánh đường, bánh thần tài đều được sắp xếp chỉn chu

Khác với bánh tổ miền Trung thường có màu nâu thẫm, bánh tổ của người Hoa tại khu vực này sở hữu sắc vàng rạng rỡ, tượng trưng cho sự thịnh vượng và những điều tốt lành cho gia chủ trong năm mới.

Đặc biệt, chiếm trọn thị giác là những món bánh cúng được tạo hình sinh động như thạch rau câu hình cá chép đỏ vàng có giá từ 230.000 đồng đến 260.000 đồng tùy loại đơn hay đôi. Bên cạnh đó, loại bánh trái lựu đỏ với lớp mè bao phủ, được ví như những chiếc "túi tài lộc" mang lại sự thịnh vượng, cũng được tiểu thương bày ra hấp dẫn, tô điểm thêm sắc xuân cho góc chợ vốn đang khá tĩnh lặng. Bên cạnh đó, chè trôi nước có giá 10.000 đồng/viên cũng bán rất chậm.

Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 8.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 9.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 10.

Chiếm trọn thị giác là những món bánh cúng được tạo hình sinh động như thạch rau câu hình cá chép đỏ vàng

Thực tế ghi nhận tại các sạp hàng, người bán dù vẫn miệt mài bày biện và chỉnh sửa từng hộp bánh nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ mong ngóng khách ghé chân. Tuy không còn cảnh tượng đông đúc nhưng nhiều quầy hàng vẫn có khách lai rai ghé mua. Anh Tuấn Thành (Phường Minh Phụng, TP.HCM) một tiểu thương bán bánh Tết tại chợ Thiếc chia sẻ: “Nhu cầu của người mua năm nay cũng hạn chế lại một nửa rồi. Tại vì năm nay kinh tế cũng khó khăn, người bán thì nhiều. Ví dụ mọi năm người ta mua 1kg thì năm nay giảm còn nửa kg”.

Hình ảnh những chủ sạp ngồi giữa biển bánh mứt Tết hay những gian hàng vắng bóng người mua tạo nên một khung cảnh khá lạ lẫm ngay trong ngày 23 tháng Chạp. Có lẽ việc người dân có xu hướng mua sắm sớm hơn hoặc lựa chọn các kênh tiện lợi khác đã khiến nhịp chợ truyền thống không còn giữ được vẻ huyên náo như mong đợi.

Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 11.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 12.
Cảnh tượng lạ lùng ngày ông Táo: Bánh trái đẹp như vàng nhưng người dân chỉ dám “mua một nửa” tại chợ người Hoa- Ảnh 13.

Chợ tuy không đông đúc nhưng vẫn có nhiều khách ra vào để mua hàng

Dù vậy, với các tiểu thương tại chợ Thiếc, việc mỗi ngày vẫn dọn hàng, vẫn chăm chút cho từng khay bánh tổ. Nhiều người dự đoán, khi công việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán bước vào giai đoạn nước rút, lượng người đổ về các chợ truyền thống để sắm sửa lễ vật và bánh mứt sẽ tăng mạnh trở lại.

Choáng ngợp trước mâm cúng ông Công ông Táo "đẹp như tranh vẽ" của mẹ đảm Hà Nội

Theo Hy Chu, Ảnh và Clip: Di Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ngày ông Táo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuối én đỏ được mệnh danh "bảo bối" phong thủy năm Hỏa: Đẹp ma mị, bền cả tháng, rước lộc "tiền đồ như gấm", ai nhìn cũng khen tấm tắc

Chuối én đỏ được mệnh danh "bảo bối" phong thủy năm Hỏa: Đẹp ma mị, bền cả tháng, rước lộc "tiền đồ như gấm", ai nhìn cũng khen tấm tắc Nổi bật

Tài khoản đột ngột có giao dịch 100 triệu đồng vào đúng 3 giờ chiều: Công an xã truy tìm thanh niên SN 2004

Tài khoản đột ngột có giao dịch 100 triệu đồng vào đúng 3 giờ chiều: Công an xã truy tìm thanh niên SN 2004 Nổi bật

Đôi vợ chồng cứu cụ ông ngã xuống sông giữa ngày giá rét ở Hà Nội: Nạn nhân phải nhập viện phẫu thuật

Đôi vợ chồng cứu cụ ông ngã xuống sông giữa ngày giá rét ở Hà Nội: Nạn nhân phải nhập viện phẫu thuật

16:17 , 10/02/2026
Đi chợ sắm Tết: 3 thực phẩm này không thể để quá 3 ngày, cất tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc

Đi chợ sắm Tết: 3 thực phẩm này không thể để quá 3 ngày, cất tủ lạnh vẫn có thể gây ngộ độc

16:00 , 10/02/2026
2 quan niệm nhiều phụ huynh tưởng ĐÚNG nhưng thật ra rất SAI, âm thầm gây hại cho con cái

2 quan niệm nhiều phụ huynh tưởng ĐÚNG nhưng thật ra rất SAI, âm thầm gây hại cho con cái

15:35 , 10/02/2026
Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào Top 1% tinh hoa

Đầu tư giáo dục sớm: “Tấm hộ chiếu" bước vào Top 1% tinh hoa

15:30 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên