Cảnh tượng lạ mắt tại đường sách TP.HCM lọt top 10 chợ sách tốt nhất thế giới

Những chiếc nón lá được treo trang trí trên cao tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM) bất ngờ trở thành điểm thu hút người dân và du khách khi ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua, tạo nên những họa tiết bóng đổ đối xứng đẹp mắt trên mặt đường.

Những chiếc nón lá treo trên cao tạo bóng đổ đối xứng độc đáo xuống mặt đường Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Ánh nắng giữa trưa xuyên qua hàng nón lá, tạo nên những họa tiết đẹp mắt trên mặt đường.

Vào thời điểm giữa trưa, khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu gần như thẳng đứng qua hàng nón lá được treo phía trên con đường, in xuống mặt đất những mảng sáng tối đan xen. Bóng của từng chiếc nón hiện lên rõ nét, tạo thành những họa tiết đối xứng độc đáo, mang đến khung cảnh khác lạ giữa không gian phố sách.

Hiệu ứng ánh sáng tự nhiên này khiến nhiều người đi ngang qua không khỏi thích thú. Không ít người dừng chân ngắm nhìn, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt hoặc tạo dáng chụp ảnh bên những họa tiết bóng nón lá trên mặt đường.

Khung cảnh bóng nón lá khiến nhiều người dân, du khách thích thú khi ghé thăm Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Nhiều du khách dừng chân ghi lại khoảnh khắc độc đáo từ hiệu ứng bóng nón lá.

Hình ảnh những chiếc nón lá quen thuộc tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian Đường sách Nguyễn Văn Bình.

Đường sách Nguyễn Văn Bình vốn là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi ghé thăm trung tâm TPHCM. Nơi đây từng được đưa vào danh sách 10 chợ sách hàng đầu thế giới (The Best Book Markets in the World), theo bình chọn của trang www.1000libraries.com. Đường sách gây ấn tượng với du khách quốc tế nhờ không gian sạch đẹp, nhiều màu sắc, cách tổ chức bài bản và sự đa dạng về sách.

Khai trương vào tháng 1/2016, đây là phố sách đầu tiên của Việt Nam. Tuyến đường dành cho người đi bộ dài khoảng 100m, nằm cạnh Bưu điện Trung tâm và Nhà thờ Đức Bà, dưới bóng mát của những hàng me cổ thụ.

Không chỉ là nơi đọc sách, tìm mua những ấn phẩm yêu thích, Đường sách Nguyễn Văn Bình còn trở thành một điểm đến văn hóa giữa lòng TPHCM. Những chi tiết trang trí gần gũi như hàng nón lá, kết hợp với ánh sáng tự nhiên, góp phần tạo nên những trải nghiệm thú vị, khiến không gian phố sách thêm sinh động và hấp dẫn du khách.

Không cần sắp đặt cầu kỳ, ánh sáng tự nhiên cũng tạo nên khung cảnh ấn tượng tại phố sách giữa trung tâm TPHCM.