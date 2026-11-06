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Thủ tướng: Khẩn trương điều tra vụ cháy tại trường Kim Liên làm 1 người tử vong

| | Bất động sản

Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 72/CĐ-TTg ngày 5/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà tạm Trường THCS Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội.

Theo đó, khoảng 12h18 ngày 5/11, xảy ra vụ cháy nhà tạm Trường Trung học cơ sở Kim Liên tại số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội, làm 1 người tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn; tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định các hoạt động dạy và học cho Trường Trung học cơ sở Kim Liên; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo rà soát, bảo đảm các điều kiện an toàn tối đa theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục phổ thông; khẩn trương có giải pháp phù hợp, tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Theo Luân Dũng

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