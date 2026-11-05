Hà Nội: Học sinh THCS Kim Liên học online sau vụ cháy làm 1 người tử vong

Thông tin tới phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết Sở đang phối hợp với UBND phường Kim Liên rà soát các trường học lân cận, tìm địa điểm bố trí cho giáo viên và học sinh Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy trưa nay 5/11.

Theo ông Toản, trước mắt, trong 1-2 ngày đầu, học sinh có thể chuyển sang học trực tuyến. Sở GD&ĐT Hà Nội cùng chính quyền địa phương và nhà trường đang xây dựng phương án tổ chức dạy học.

“Nếu sớm bố trí được địa điểm phù hợp, học sinh sẽ trở lại học trực tiếp. Việc sắp xếp phải bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện thực tế và không làm gián đoạn hoạt động dạy học ”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Trường THCS Kim Liên thông báo, từ ngày mai (6/11), học sinh toàn trường sẽ tạm dừng việc học trực tiếp và chuyển sang học online để bảo đảm an toàn.

Dãy phòng học tạm lớp 6 Trường THCS Kim Liên bị cháy.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 5/11, vụ cháy xảy ra tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Công an TP Hà Nội điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời sơ tán học sinh đến khu vực an toàn.

Đến 12h40, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn lúc 13h.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong, bàn giao cho lực lượng y tế.