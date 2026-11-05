5 lời khuyên cho những người thích ăn dứa: Có 2 cách dùng dễ khiến bạn nạp nhiều đường hơn

Dứa là loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt, mọng nước và hương thơm đặc trưng. Ngoài cách ăn trực tiếp, dứa còn thường được ép lấy nước, xay sinh tố hoặc sử dụng trong nhiều món ăn.

Theo Times of India , dứa cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, nổi bật là vitamin C, mangan và bromelain, một nhóm enzyme có khả năng phân giải protein. Những thành phần này góp phần tạo nên giá trị dinh dưỡng của dứa, đặc biệt đối với sức khỏe tiêu hóa và quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Tuy nhiên, dứa cũng chứa lượng đường tự nhiên nhất định. Vì vậy, cách ăn và lượng tiêu thụ là những yếu tố đáng quan tâm, nhất là với người cần kiểm soát đường huyết.

5 lưu ý khi ăn dứa

1. Nên kết hợp dứa với thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh

Dứa và sữa chua Hy Lạp (Ảnh: Food Network)

Dứa chứa đường tự nhiên, bao gồm glucose và fructose. Khi ăn riêng một lượng lớn, carbohydrate trong dứa có thể khiến đường huyết tăng sau bữa ăn, đặc biệt ở những người có khả năng kiểm soát đường huyết kém.

Theo Times of India , thay vì chỉ ăn dứa, có thể kết hợp loại quả này với các thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh như sữa chua Hy Lạp không đường, phô mai tươi hoặc một ít hạnh nhân.

Sự kết hợp này giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó góp phần hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau khi ăn.

Ngoài ra, chất xơ tự nhiên trong dứa cũng có vai trò làm chậm quá trình hấp thu đường. Điều này giúp cơ thể nhận năng lượng từ thực phẩm một cách ổn định hơn.

2. Không nhất thiết phải bỏ phần lõi dứa

Khi chế biến dứa, nhiều người thường cắt bỏ phần lõi vì cứng, nhiều xơ và khó ăn hơn phần thịt quả. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận chứa enzyme bromelain.

Bromelain là nhóm enzyme có khả năng phân giải protein thành những thành phần nhỏ hơn. Hoạt tính của enzyme này cũng đang được nghiên cứu về những tác động tiềm năng đối với phản ứng viêm và sức khỏe chuyển hóa.

Phần lõi dứa có kết cấu cứng, khó nhai nên có thể được bào nhỏ để trộn salad hoặc xay cùng phần thịt quả làm sinh tố.

Tuy nhiên, không nên cho rằng ăn nhiều lõi dứa sẽ giúp giảm viêm hoặc cải thiện độ nhạy insulin. Những lợi ích này vẫn cần thêm bằng chứng nghiên cứu trên người.

3. Ưu tiên dứa tươi, hạn chế dứa đóng hộp nhiều đường

Dứa tươi (Ảnh: Fresh Binge)

Dứa tươi chứa vitamin C và bromelain, nhưng cả hai thành phần này đều nhạy cảm với nhiệt độ. Theo Times of India , quá trình chế biến ở nhiệt độ cao có thể làm giảm hoạt tính của bromelain và khiến một phần vitamin C trong dứa bị hao hụt.

Vì vậy, ăn dứa tươi hoặc sử dụng dứa đông lạnh không thêm đường là những lựa chọn phù hợp để giữ lại các dưỡng chất tự nhiên.

Đối với dứa đóng hộp, cần chú ý đến thành phần sản phẩm. Một số loại được ngâm trong siro đường, làm tăng lượng đường bổ sung so với dứa tươi. Nếu sử dụng dứa đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm không thêm đường hoặc được bảo quản trong nước hay nước ép nguyên chất thay vì siro.

4. Nên ăn dứa nguyên miếng thay vì chỉ uống nước ép

Nước ép dứa có vị ngọt, thơm và dễ uống, nhưng quá trình ép, đặc biệt khi lọc bỏ bã, có thể làm mất đi phần lớn chất xơ vốn có trong quả.

Trong khi đó, ăn dứa nguyên miếng giúp giữ lại cấu trúc và lượng chất xơ tự nhiên, bao gồm cellulose và hemicellulose. Chất xơ không chỉ hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa mà còn góp phần tạo cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate và cung cấp nguồn dinh dưỡng cho hệ vi sinh đường ruột.

Khi uống nước ép, người dùng cũng có thể tiêu thụ lượng đường từ nhiều miếng dứa trong thời gian ngắn mà không cảm thấy no như khi ăn trực tiếp.

Theo Times of India , một khẩu phần khoảng nửa cốc dứa cắt miếng là gợi ý để thưởng thức loại quả này mà vẫn chú ý kiểm soát lượng carbohydrate. Đặc biệt, với người mắc bệnh tiểu đường hoặc cần kiểm soát đường huyết, ăn dứa nguyên miếng thường là lựa chọn phù hợp hơn so với uống nước ép.

5. Có thể ăn dứa sau khi tập thể dục

Salad dứa (Ảnh: Food Faith Fitness)

Ngoài vai trò là món tráng miệng hoặc đồ ăn nhẹ, dứa còn có thể được sử dụng sau khi vận động.

Trong quá trình tập luyện, cơ bắp tiêu thụ glycogen, dạng carbohydrate dự trữ được sử dụng để cung cấp năng lượng. Sau khi vận động, cơ thể cần bổ sung carbohydrate để phục hồi lượng glycogen đã tiêu hao. Dứa chứa carbohydrate tự nhiên nên có thể góp phần cung cấp nguồn năng lượng này.

Theo Times of India , ăn một lượng dứa sau khi tập luyện, kết hợp với thực phẩm giàu protein, là cách bổ sung đồng thời carbohydrate và protein phục vụ quá trình phục hồi cơ bắp.

Ngoài ra, bromelain trong dứa có khả năng phân giải protein. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc ăn dứa sau tập luyện sẽ trực tiếp làm tăng tốc độ phục hồi cơ bắp hoặc ngăn đường chuyển thành mỡ.

Nhìn chung, dứa là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng, có thể sử dụng trong chế độ ăn uống cân bằng. Thay vì chỉ quan tâm đến lợi ích của loại quả này, người dùng nên chú ý cách chế biến, thực phẩm ăn kèm và lượng tiêu thụ để phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Nguồn: Times of India