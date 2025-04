6 lợi ích bất ngờ khi ăn dứa

Quả dứa là trái cây miền nhiệt đới, có thể ăn trực tiếp, ép nước hoặc dùng làm các loại bánh. Dứa rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin B1, vitamin B6, kali, magiê, canxi, bromelain. Theo Everyday Health , ăn dứa có nhiều công dụng với sức khỏe.

Dứa là một trong những loại trái cây phổ biến vào mùa hè. (Ảnh: Adobe Stock)

Chống hình thành huyết khối

Bromelain trong dứa có thể phá vỡ fibrin dư thừa, từ đó giúp chống đông máu và giảm tắc mạch máu, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Kháng viêm

Bromelain trong dứa tác dụng chống viêm hiệu quả. Từ năm 2020, nhiều nghiên cứu chứng minh rằng Bromelain có thể cải thiện chứng viêm khớp. Loại enzyme này ức chế phản ứng viêm như viêm khớp, viêm vết thương.

Tăng cường hệ miễn dịch

Do trong dứa có vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch và giảm các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bạn có thể ăn dứa trực tiếp hoặc làm nước ép dứa, pha trà dứa để tiêu thụ loại quả bổ dưỡng này. Ngoài các công dụng trên, dứa còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, tốt cho làn da, hỗ trợ phòng tránh ung thư.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Dứa là nguồn cung cấp flavonoid, axit phenolic và vitamin C. Đây đều là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể giúp chống lại stress oxy hóa.

Tốt cho làn da

Dứa chứa nhiều axit ascorbic, rất quan trọng cho quá trình tổng hợp collagen. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe làn da bằng cách giảm các dấu hiệu lão hóa có thể xuất hiện trên khuôn mặt và các bộ phận khác, từ đó có thể cải thiện kết cấu da.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Dứa chứa bromelain - hỗn hợp các enzyme tốt cho quá trình tiêu hóa. Các nghiên cứu hiện đại phát hiện ra những tác dụng của bromelain với sức khỏe con người.

Nó có thể giúp phân hủy protein, làm giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Bromelain cũng có thể làm giảm tác dụng của vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy. Hàm lượng chất xơ trong dứa còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa và có tác dụng như thuốc nhuận tràng tự nhiên.