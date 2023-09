Cảnh tuyến đường BT nghìn tỷ ở Hà Nội biến thành bãi xe, nơi tập kết rác thải

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Đại Kim xác nhận tình trạng cả trăm xe tải tập kết để vận chuyển hàng hóa trên đại lộ nghìn tỷ Chu Văn An. Theo lãnh đạo UBND phường Đại Kim, thời gian qua, công an phường đã ra quân để dẹp bãi xe vận chuyển hàng hóa tự phát bên đường. Tuy nhiên, do tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao cho thành phố nên không có biển cấm dừng, cấm đỗ và không có chế tài để xử phạt các phương tiện này. "Khi lực lượng chức năng có mặt thì các xe tải di chuyển đi nơi khác, trả lại đường thông, hè thoáng nhưng khi lực lượng chức năng dời đi tình trạng các xe tải tập kết để vận chuyển hàng hóa trên đại lộ Chu Văn An lại tiếp diễn. Do đó, phường cũng kiến nghị quận và thanh tra giao thông có biện pháp để xử lý, dẹp bỏ bãi xe tự phát này", lãnh đạo UBND phường Đại Kim nói.