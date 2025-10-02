Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cao Bằng: Lộ diện “kho báu sống” có mùi hương đặc biệt, đang bên bờ tuyệt chủng

02-10-2025 - 07:36 AM | Sống

Loài vật có hương đặc biệt này được Tổ chức Bảo tồn Động thực vật quốc tế Fauna & Flora ghi nhận hình ảnh tại Cao Bằng đầu năm 2025.

Dấu hiệu sống quý hiếm trên vách núi đá

Tháng 1/2025, các bảo tồn thuộc Tổ chức Bảo tồn Động thực vật quốc tế Fauna & Flora đã ghi nhận hình ảnh một cá thể hươu xạ rừng (Moschus berezovskii caobangis) Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng). Kết quả nghiên cứu vừa được công bố vào tháng 3, gây chú ý đặc biệt trong giới khoa học và bảo tồn thiên nhiên.

Hình ảnh hươu xạ được ghi lại tại một vách núi đá trong Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, thuộc địa bàn ba xã Phong Nặm, Ngọc Khê và Ngọc Côn. Đây là khu bảo tồn được thành lập từ năm 2007 với diện tích hơn 1.656 ha, nhằm bảo vệ quần thể vượn Cao Vít – loài linh trưởng cực kỳ nguy cấp.

Hươu xạ rừng, hay còn gọi là hươu xạ lùn, là loài thú nhỏ, không có gạc nhưng con đực lại có răng nanh dài, sắc nhọn dùng trong mùa giao phối.

Đặc biệt, loài vật này sở hữu tuyến mùi tiết ra xạ hương – một loại hương liệu tự nhiên quý hiếm, từ lâu được sử dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm và y học cổ truyền. Chính giá trị này đã biến chúng thành mục tiêu săn bắt bất hợp pháp.

Cao Bằng: Lộ diện “kho báu sống” có mùi hương đặc biệt, đang bên bờ tuyệt chủng- Ảnh 1.

Hươu xạ Cao Bằng (ảnh: Fauna & Flora).

Theo thống kê đến cuối năm 2023, số lượng hươu xạ ở Việt Nam chỉ còn khoảng 50 cá thể, phân bố chủ yếu ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn (cũ). Chúng nằm trong Nhóm IB – cực kỳ nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ và trong Sách đỏ IUCN.

Ngoài nạn săn bắt, hươu xạ còn phải đối mặt với nguy cơ mất và phân mảnh sinh cảnh do sự tác động của con người. Đây là lý do khiến quần thể của loài suy giảm nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua.

Nỗ lực bảo tồn loài có nguy cơ tuyệt chủng

Fauna & Flora đã phân tích dữ liệu để ước tính quy mô quần thể hươu xạ ở Cao Bằng. Đồng thời, tổ chức này phối hợp với cộng đồng địa phương để đặt bẫy ảnh, vừa theo dõi hươu xạ vừa thu thập thêm thông tin về các loài khác như gấu đen.

Song song, Fauna & Flora cũng dự kiến mở rộng chương trình giáo dục và truyền thông tại ba xã vùng đệm của khu bảo tồn, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về đa dạng sinh học, giảm thiểu tình trạng săn bắt trái phép.

Trước đó, vào năm 2021, bẫy ảnh đã lần đầu ghi nhận hươu xạ ở một khu vực khác thuộc miền Bắc Việt Nam, xác nhận sự tồn tại của loài sau hơn 20 năm vắng bóng. Lần phát hiện ở Cao Bằng tiếp tục củng cố thêm bằng chứng khoa học, đồng thời mở ra triển vọng bảo tồn lâu dài cho loài thú quý này.

Vai trò sinh thái của hươu xạ

Không chỉ có giá trị về dược liệu và hương liệu, hươu xạ còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Loài này ăn nhiều loại quả chín và lá cây, góp phần phát tán hạt giống, duy trì sự đa dạng thực vật.

Ngoài ra, thói quen ăn cỏ của hươu xạ giúp cân bằng thảm thực vật, tạo điều kiện cho các loài cây non phát triển. Vì vậy, bảo tồn hươu xạ đồng nghĩa với việc bảo vệ sức khỏe toàn diện của hệ sinh thái rừng miền núi phía Bắc.

Việc ghi nhận hươu xạ ở Cao Bằng là phát hiện mang tính bước ngoặt, bởi nó không chỉ khẳng định sự tồn tại của loài động vật quý hiếm từng bị cho là gần như biến mất ở Việt Nam, mà còn tạo thêm cơ sở khoa học để xây dựng các kế hoạch bảo tồn cụ thể.

Phát hiện hươu xạ rừng tại Cao Bằng một lần nữa khẳng định giá trị sinh học đặc biệt của vùng núi phía Bắc Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, đây là minh chứng rằng những nỗ lực bảo tồn, dù âm thầm, vẫn có thể mang lại hy vọng. Giữ gìn hươu xạ không chỉ để bảo vệ một loài động vật quý hiếm, mà còn là hành động bảo vệ cân bằng sinh thái, văn hóa và tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau.

Phát hiện “kho báu sống” ẩn mình dưới tán rừng Quảng Trị: Rắn độc thấy là tránh xa

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh 2003 tốt nghiệp ĐH Harvard Việt Nam với số điểm tuyệt đối: Không chỉ là mọt sách mà phải “học chủ động”

Nữ sinh 2003 tốt nghiệp ĐH Harvard Việt Nam với số điểm tuyệt đối: Không chỉ là mọt sách mà phải “học chủ động” Nổi bật

Top 2 gia vị chứa nhiều vi nhựa nhất trong bếp nhưng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày: Dùng càng lâu hết gia đình càng khỏe

Top 2 gia vị chứa nhiều vi nhựa nhất trong bếp nhưng nhiều người Việt vẫn ăn mỗi ngày: Dùng càng lâu hết gia đình càng khỏe Nổi bật

LẠ ĐỜI 5 loại trái cây ăn cả vỏ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe gấp nhiều lần mà ít ai hay

LẠ ĐỜI 5 loại trái cây ăn cả vỏ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe gấp nhiều lần mà ít ai hay

07:10 , 02/10/2025
Tắt hết thiết bị điện trong nhà nhưng công tơ vẫn nhảy số, ngốn hơn 3,7 triệu đồng/tháng, người đàn ông gọi thợ đến kiểm tra thì được thông báo: “Có 1 dòng điện lạ”

Tắt hết thiết bị điện trong nhà nhưng công tơ vẫn nhảy số, ngốn hơn 3,7 triệu đồng/tháng, người đàn ông gọi thợ đến kiểm tra thì được thông báo: “Có 1 dòng điện lạ”

07:10 , 02/10/2025
Quang Hải và Chu Thanh Huyền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

Quang Hải và Chu Thanh Huyền ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

05:40 , 02/10/2025
Bậc thầy tâm lý học Carl Jung khuyên: 5 kiểu người nguy hiểm bạn nên tránh xa

Bậc thầy tâm lý học Carl Jung khuyên: 5 kiểu người nguy hiểm bạn nên tránh xa

04:36 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên