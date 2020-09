Cao Bằng: Ô tô bị nước bủa vây, cuốn trôi khi qua đập tràn

Sáng 13/9, chiếc xe container BKS 20C-126.91 kéo theo rơ-moóc 20R-006.90 đi qua đập tràn sông Bằng Giang thuộc địa phận thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An) bị dòng nước chảy xiết cuốn rơ-moóc ra khỏi đập.

Theo người dân quanh khu vực cho biết, từ sáng sớm đã phát hiện xe bị mắc kẹt ở đập. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành trục vớt chiếc xe gặp nạn. Tuy nhiên, do đường xuống đập hẹp khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến chiều 13/9, chiếc xe ô tô gặp nạn được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: PV

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 12/9, cũng tại vị trí đập tràn này, chiếc xe ô tô 12 chỗ BKS 29B-183.99 lưu thông theo hướng Hà Quảng - Hòa An khi qua đập tràn cũng bị cuốn trôi gần 10 m. May mắn chiếc xe bị mắc lại ở gò nổi trên sông, hành khách và lái xe kịp thời được người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.



Đến hơn 21h chiếc xe mới được cứu hộ trục vớt thành công.

Các ngành chức năng tỉnh Cao Bằng cảnh báo, dịp này là mùa mưa lũ, mực nước sông, suối, đập tràn nước dâng cao, chảy xiết, là mối nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông cũng như hệ thống biển cảnh báo tại khu vực này chưa đầy đủ, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn tại đập tràn mỗi khi nước lớn.