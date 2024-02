Cao điểm cận Tết vẫn ít người dân rút tiền mặt qua ATM

Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), trong những năm gần đây, hoạt động thanh toán điện tử liên tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ và thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân cũng ngày càng phổ biến hơn. Cùng với nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, số lượng giao dịch chuyển tiền/ thanh toán điện tử cũng có sự tăng trưởng cao hơn giai đoạn trước đó.

Qua ghi nhận của NAPAS, trong tháng 1/2024, số lượng giao dịch chuyển tiền tăng 5% so với tháng 12/2023 và tăng 58% so với cùng kỳ tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, giao dịch rút tiền mặt qua ATM trong tháng 1/2024 giảm 28% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khẳng định rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngảy càng giảm, không chỉ vào thời điểm trong năm, mà còn trong cả những giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán như hiện nay.

Trước đó, NAPAS cho biết, trong năm 2023, NAPAS tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống NAPAS. Theo đó, tổng số lượng giao dịch của hệ thống NAPAS tăng hơn 52% và tổng giá trị giao dịch tăng hơn 12% so với năm 2022.

Đáng chú ý, giao dịch rút tiền mặt qua ATM tiếp tục ghi nhận giảm trong những năm gần đây. Trong năm 2023, giao dịch rút tiền trên ATM giảm 16,9% về số lượng giao dịch và 19,5% về giá trị giao dịch, đến nay tỷ trọng giao dịch ATM chỉ chiếm 3,6% tổng giao dịch qua hệ thống NAPAS. Con số trên phản ánh rõ nét nhu cầu rút tiền mặt của người dân ngày càng giảm và được thay thế bởi các dịch vụ thanh toán tiện lợi hơn như chuyển tiền nhanh NAPAS 247, thanh toán quét mã QR.