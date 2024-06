Cao su Phước Hoà lên kế hoạch kinh doanh ‘đi lùi’ trong năm 2024. Ảnh minh hoạ.

CTCP Cao su Phước Hoà (MCK: PHR) mới công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, cuộc họp sẽ diễn ra và ngày 28/6.

Theo đó, năm 2024, PHR đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.455,06 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 245,22 tỷ đồng, giảm 46,9% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, phấn đấu tiêu thụ 33.100 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 36,41 triệu đồng/tấn, doanh thu mủ cao su dự kiến 1.205,3 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, Cao su Phước Hoà ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.619,3 tỷ đồng, hoàn thành 89,1% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 461,6 tỷ đồng, hoàn thành 92,1% so với kế hoạch lãi 501 tỷ đồng trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Cao su Phước Hoà cho biết sẽ tổ chức việc tái canh 190,1 ha đảm bảo cơ cấu giống gắn với phòng trị bệnh mùa mưa trên các nhóm vườn cây, chăm sóc tốt vườn cây tái canh, đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ cây sống 100%.

Đối với công tác thu mua mủ, Công ty lên kế hoạch thu mua khoảng 10.000 tấn mủ.

Đối với hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp thông qua Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thị đầu tư khu công nghiệp. Ngoài ra, chủ động làm việc với các cơ quan để sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 mở rộng.

Được biết, trong năm 2023, CTCP Khu công nghiệp Tân Bình đã thực hiện ký hợp đồng thuê lại đất chính thức với 69 dự án với luỹ kế tổng diện tích đất cho thuê là 222,37 ha, chiếm 90,95% tổng diện tích thương phẩm và chiếm 99% tổng diện tích đất có thể cho thuê.

Ngoài ra, Cao su Phước Hoà cũng lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 nhưng chưa công bố chi tiết tờ trình.

Tuy nhiên, trong Nghị quyết họp HĐQT ngày 30/5, Cao su Phước Hoà đã thông qua kế hoạch cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% và mức cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối thiểu là 12,35%.

Trong quý I/2024, giá bán cao su bình quân của PHR đạt 38,57 triệu đồng/tấn, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tổng doanh thu công ty mẹ chỉ đạt 270 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 12,27 tỷ đồng, giảm mạnh tới 94% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 9,81 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ.

Bước sang quý II/2024, PHR đặt mục tiêu sản lượng cao su khai thác đạt 1.660 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 13,4% kế hoạch năm), sản lượng cao su thu mua đạt 1.600 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 16% kế hoạch năm), sản lượng cao su chế biến 3.260 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 14,55% kế hoạch năm).

Về giá bán, Công ty đặt mục tiêu giá bán bình quân trung bình đạt 40 triệu đồng/tấn, cao hơn mức giá trung bình của quý I/2024.