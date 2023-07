Cao su Phước Hòa (PHR) báo lãi quý 2 cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 201 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh hơn khiến biên lãi gộp cải thiện lên 23%, tương ứng lãi gộp 47 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh 92% lên 60 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 56% và chiếm tỷ trọng nhỏ. Phần lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm 62% xuống mức 9 tỷ đồng, trong khi các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ biến động không đáng kể.

Sau khi trừ chi phí, Cao su Phước Hòa lãi trước thuế hợp nhất 154 tỷ đồng quý 2/2023, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng thu về 122 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của PHR giảm 13% so với cùng kỳ xuống còn 527 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả tích cực đạt được trong quý 2 đã giúp LNST 6 tháng của PHR tăng nhẹ 2% lên mức 361 tỷ đồng.

Trước đó, công ty đã công bố BCTC công ty mẹ, ghi nhận doanh thu thuần luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 371 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. LNTT đạt 315 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ 1.813 tỷ đồng, giảm 17% so với thực hiện 2022. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hơn 519 tỷ đồng, "đi lùi" tới 40% so với thực hiện năm trước. So với kế hoạch này, công ty mẹ PHR đã hoàn thành 20% mục tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Trên thị trường, chốt phiên 17/7, thị giá PHR đạt 51.900 đồng/cp.