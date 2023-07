Cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về vật liệu cho Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2) do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì vừa báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc với các địa phương.

Bộ GTVT đặt mục tiêu, tới hết tháng 6/2023, tiến độ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 phải đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng, nhưng thực tế tới nay chậm tiến độ 5% so với yêu cầu. Lý do chậm được Bộ này chỉ ra do các dự án gặp khó về nguồn vật liệu xây dựng.

Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang chậm tiến độ 5% so với hợp đồng, do thiếu đất, cát. Ảnh thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Ngọc Văn).

Cụ thể, với các dự án thành phần đoạn từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa cần trên 9,6 triệu m3 cát, trong đó có 82 mỏ đang khai thác, còn 16 mỏ chưa được cấp phép khai thác. Cùng đó, các dự án cần hơn 49 triệu m3 vật liệu đất.

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho hay: “Khối lượng cát cần lấy từ các mỏ mới rất lớn, chủ yếu để san nền, xử lý lún, nhưng thủ tục khai thác mỏ mới đang chậm. Mùa mưa đã đến gần, nếu không khai thác được ngay sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, kế hoạch thi công của các nhà thầu”.

Với mỏ đất, theo lãnh đạo Bộ GTVT, đến nay các nhà thầu đã trình đại phương 55/71 hồ sơ đăng ký khối lượng khai thác, tổng trữ lượng hơn 53 triệu m3. Các địa phương đã xác nhận đăng ký cho 26 mỏ, với trữ lượng khai thác mới đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu dự án. Tuy nhiên, thực tế các nhà thầu mới khai thác được đất tại 9 mỏ, những mỏ đất còn lại vẫn vướng việc đàm phán giá chuyển nhượng với chủ đất, một số mỏ phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Với các dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Cà Mau, cần khoảng 1,3 triệu m3 đá, hơn 1,7 triệu m3 đất, và hơn 18 triệu m3 cát để đắp nền đường. Thủ tướng đã giao các địa phương An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long bố trí cát cho các dự án, tới nay các địa phương đã bố trí được hơn 1,4 triệu m3 cát cho các dự án. Dự kiến, trong thời gian tới các địa phương sẽ cấp phép khai thác cho một số mỏ cát mới, đảm bảo đủ nhu cầu thi công trong năm nay.

Từ thực tế làm việc với địa phương, tổ công tác liên ngành đề xuất Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18 để cho phép các địa phương được phép quyết định nâng công suất các mỏ cát đã cấp phép; chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Tiến độ cấp phép các mỏ đất, cát đã đủ hồ sơ phải trong tháng 8, các mỏ còn lại trước tháng 10 năm nay để đáp ứng tiến độ thi công.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công suất, cấp phép khai thác các mỏ đất, cát mới, tránh phát sinh thêm thủ tục so với quy định…