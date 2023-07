Cận cảnh cao tốc Bắc - Nam nối Thanh Hóa với Nghệ An thông xe dịp 2/9

Dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km, chiều rộng mặt cắt đường giai đoạn 1 rộng 4 làn xe (2 làn mỗi bên), dự án cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, tốc độ lưu thông là 80km/h. Tốc độ giai đoạn 2 sau khi hoàn thiện tối đa là 120 km/h. Sau khi dự án nối tiếp là QL45 - Nghi Sơn có tiến độ thông xe vào năm nay, từ Hà Nội về Diễn Châu (Nghệ An) sẽ chạy đường cao tốc, rút ngắn 1/2 hành trình và thời gian đi lại so với hiện nay; riêng từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa vào trung tâm tỉnh Nghệ An chỉ còn 1 giờ .