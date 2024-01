Cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đã thành hình

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài khoảng 117,5 km nối tỉnh Khánh Hòa – Đắk Lắk. Điểm đầu từ nút giao giữa Quốc lộ 26 B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa; điểm cuối giao cắt tại km12+450 đường Hồ Chí Minh tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quy mô dự án có 4 làn xe, đầu tư giai đoạn từ 2021 - 2025, vận tốc thiết kế 80 - 100km/giờ. Tổng mức đầu tư dự án là 21.935 tỷ đồng từ ngân sách. Dự án được chia làm 3 gói thành phần gồm, gói số 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư; gói số 2 do Bộ Giao thông vận tải xây dựng; còn lại gói số 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.