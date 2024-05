Cao tốc đầu tiên nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung đang thi công đến đâu?

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột là tuyến cao tốc đầu tiên kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi kiểm tra thực tế tại công trường thi công dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột. Thủ tướng nhấn mạnh dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng, kết nối 2 vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Do đó, lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn thành sớm để đưa vào khai thác, thúc đẩy kết nối giao thông, phát triển kinh tế hai khu vực.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dài 117,5 km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32, 7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8 km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần, tương ứng 3 đoạn.

Dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng; dự án 2 do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản (10.436 tỷ đồng), dự án 3 do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản (6.165 tỷ đồng).

Tuyến cao tốc này đã khởi công từ tháng 6/2023. Đến nay, giải phóng mặt bằng dự án 1 đạt 74%, dự án 2 đạt 72%, riêng dự án 3 đạt tới 98%. Dự kiến nhu cầu vật liệu thông thường cần khoảng 3,3 triệu m3 đất đắp, 1,7 triệu m3 cát, 4 triệu m3 đá. Khảo sát cho thấy khả năng cung cấp vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Về thi công, lũy kế sản lượng đến nay là 684 tỷ/17.033 tỷ đồng đạt khoảng 4% giá trị các hợp đồng, cơ bản đang bám sát tiến độ. Năm 2023 dự án đã giải ngân là 3.261/3.313 tỷ đồng đạt 98%; năm 2024 dự án đã giải ngân là 635/4.176 tỷ đồng đạt 15%.

Theo kế hoạch, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026, đưa vào vận hành khai thác năm 2027.