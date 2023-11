Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chạy đua về đích

Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư dự án) và các nhà thầu yêu cầu thảm xong nhựa toàn tuyến trước ngày 10/12 và hoàn thành cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trước ngày 31/12/2023.

Các đơn vị thi công thảm cấp phối đá dăm cuốn chiếu các đoạn tuyến đã hoàn thành dỡ tải, theo dõi lún.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận bố trí cán bộ, kỹ sư, tư vấn giám sát trên công trường hàng ngày, giám sát tiến độ thi công của các nhà thầu và báo cáo khối lượng xây lắp từng ngày, từng tuần; yêu cầu các nhà thầu huy động tối da nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp/ngày đêm để bù lại tiến độ, bảo đảm hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng kế hoạch cam kết.

Tăng tốc thi công đoạn tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nối cầu Mỹ Thuận 2 đảm bảo 2 dự án hoàn thành đồng bộ cuối năm nay.

Theo yêu cầu của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm tại buổi kiểm tra công tác thi công đêm tại hiện trường dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ mới đây, dự án phải hoàn thành móng cấp phối đá dăm toàn tuyến trước ngày 25/11 và hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa trước ngày 10/12; thi công đồng bộ cuốn chiếu các hạng mục lan can, khe co giãn, lề đường, gia cố mái taluy, hệ thống an toàn giao thông, báo hiệu, chiếu sáng, giải phân cách... đảm bảo hoàn thiện các thủ tục đưa dự án vào khai thác trước ngày 31/12/2023.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có điểm đầu tại Km 107 + 363,08 kết nối với cầu Mỹ Thuận 2 (cũng sẽ về đích cuối năm nay) thuộc TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) được yêu cầu chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu tổ chức thi công; phối hợp với các đơn vị rà soát, xử lý kịp thời các vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thi công, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ chạy xuyên qua cánh đồng lúa xanh mướt trù phú của vùng đất Chín Rồng.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài gần 22,97 km, đi qua tỉnh Vĩnh Long hơn 12,5 km, đi qua tỉnh Đồng Tháp hơn 10,47 km, có tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn I, cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Dự án khởi công đầu năm 2021, đến thời điểm này đã đạt tiến độ tổng thể khoảng hơn 80%.

Các đoạn tuyến dự án đang tập trung san nền, làm móng nền đường và thảm bê tông nhựa.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hoàn thành là khớp nối cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc 120 km nối TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 4 giờ hiện nay xuống còn hơn 2 giờ.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là khớp nối cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 120 km. Công trình đưa vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải, chia lửa cùng tuyến Quốc lộ 1.