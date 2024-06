Cao tốc qua Hà Tĩnh thi công 'uốn lượn' vì vướng đường điện, nhà dân chưa di dời

Theo đại diện chủ đầu tư, chiều cao an toàn của đường dây điện tính từ mặt đất tối thiểu 17m. Tuy nhiên, khi thi công đổ đất nền lên cao, khoảng cách còn lại 15-16m. Từ đó, máy móc trong quá trình thi công sẽ vướng phải đường dây và bị phóng điện nên họ phải chọn cách thi công tránh các vị trí này để đảm bảo an toàn và kịp tiến độ. Trong hình, một vị trí đường dây cao thế đang được làm móng để đảm bảo an toàn cho quá trình thi công.