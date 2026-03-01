Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku: 'Giải phóng mặt bằng đến đâu, thi công đến đó'

Ngày 26/2, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, các ngành chức năng của tỉnh đang khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku theo nguyên tắc “giải phóng đến đâu, thi công đến đó”.

Tuy nhiên Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku phải lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tuyệt đối không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ; đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu, tránh tình trạng thi công manh mún, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 từ Km0+00 - Km22+00; Dự án thành phần 2 từ Km22+00 - Km90+00; Dự án thành phần 3 từ Km90+00 - Km125+00 đã được tổ chức thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026 đến nay.

Các địa phương đã bàn giao khoảng 5 km mặt bằng sạch tại khu vực đầu tuyến cao tốc là Dự án thành phần 1 (từ Km0+000 – Km22+000) gồm 13 mũi thi công.

Trong đó, gói thầu XL.01 huy động 8 mũi thi công, tập trung san lấp mặt bằng, đào bóc hữu cơ, thi công nền đường, khoan cọc nhồi cầu An Nhơn và chuẩn bị thi công cầu vượt cao tốc Bắc – Nam. Gói thầu XL.02 triển khai 5 mũi thi công, tập trung san ủi mặt bằng tại các cầu Sông Kôn, Hà Nhe; khoan cọc nhồi, lắp dựng trạm trộn bê tông và gia công cấu kiện cống hộp.

Đối với Dự án thành phần 3, tỉnh Gia Lai đang yêu cầu các đơn vị phối hợp nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để thi công ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, xây dựng phương án thi công phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mùa mưa khu vực phía Tây tỉnh.

Còn lại Dự án thành phần 2, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà thầu để đảm bảo chốt mốc khởi công trong tháng 3/2026

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku là công trình trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài khoảng 125 km, đi qua 4 phường: An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Bình và Hội Phú và 13 xã: Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, Cửu An, Ya Hội, Đak Pơ, Hra, Lơ Pang, Mang Yang, KDang, Đak Đoa và Ia Băng. Toàn tuyến cao tốc sẽ được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển dịch vụ logistics, vận chuyển nông sản, tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho khu vực. Hiện nay, Quy Nhơn và Pleiku chủ yếu kết nối qua Quốc lộ 19 với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ. Khi cao tốc hoàn thiện, thời gian di chuyển giữa hai đô thị dự kiến rút ngắn còn khoảng 1,5 giờ.

Hiện QL19 vẫn là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông - Tây của tỉnh, tuy nhiên qua thời gian dài sử dụng, mặt đường của tuyến bị hẹp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.