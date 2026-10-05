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Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hơn 3 tháng sau khi khởi công, tuyến đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều hạng mục đang dần hình thành với kỳ vọng hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.

Hơn ba tháng sau khi khởi công, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài khoảng 51km đi qua TPHCM và tỉnh Tây Ninh đang tiến hành thi công ở nhiều khu vực, một số cầu vượt tại các nút giao với đường hiện hữu đang dần hình thành. Trong khi đó, một số khu vực khác, các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án. Đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất khu vực phía Nam, kết nối giữa TPHCM và Tây Ninh; đồng thời là tuyến cao tốc hiếm hoi sẽ kết nối Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM cũng như cửa khẩu, cảng biển khi hoàn thành.

Ghi nhận đầu tháng 10/2026, trên công trường thi công dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài được tiến hành khẩn trương, nhiều máy móc, công nhân đang thi công cả ngày cuối tuần tại các nút giao tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 15 (khu vực Củ Chi cũ).

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 1.

Khu vực tuyến cao tốc TPHCM-Mộc Bài giao với đường tỉnh lộ 8 (xã Củ Chi, TPHCM) đang xây dựng trụ cầu vượt. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 2.

Đây là một trong những nút giao lớn của dự án, sẽ kết nối với đường tỉnh lộ 8 hiện hữu. Hiện nay, đường tỉnh lộ 8 cũng đang được thi công mở rộng. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 3.

Nhiều trụ cầu vượt, hạng mục quan trọng đã thi công hoàn thiện. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 4.

Tuyến cao tốc TPHCM-Mộc Bài được khởi công đầu tháng 7/2026, với nguồn vốn gần 23.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô đường cao tốc 4 làn xe, cùng 5 nút giao. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 5.

Khu vực điểm đầu của dự án, nơi cao tốc TPHCM-Mộc Bài giao cắt với đường Vành đai 3 TPHCM (cũng đang xây dựng) tại xã Phú Hoà Đông (TPHCM). Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 6.

Các máy móc công nhân đang thực hiện san lấp nền đường ở gần Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 7.

Nhà thầu thông báo tuyển nhân sự thi công dự án cao tốc TPHCM-Mộc Bài. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 8.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 9.

Rất nhiều máy móc, công nhân đang được huy động để thực hiện dự án. Ảnh: Đ.Xá.
Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 10.

Cao tốc TPHCM-Mộc Bài đi qua TPHCM (25km) và Tây Ninh là 26km, với điểm cuối ở quốc lộ 22 (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Đ.Xá.

Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài- Ảnh 11.

Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh, tới đầu tháng 10/2026, việc giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành với tỷ lệ là 99,5%. Hiện còn 11 trường hợp (trong tổng số 2.274 trường hợp) chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Đ.Xá.

Theo Đại Trí

Đại Đoàn kết

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