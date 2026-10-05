Cao tốc TPHCM - Mộc Bài rầm rộ thi công, dần lộ hình hài
Hơn 3 tháng sau khi khởi công, tuyến đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhiều hạng mục đang dần hình thành với kỳ vọng hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.
Hơn ba tháng sau khi khởi công, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài khoảng 51km đi qua TPHCM và tỉnh Tây Ninh đang tiến hành thi công ở nhiều khu vực, một số cầu vượt tại các nút giao với đường hiện hữu đang dần hình thành. Trong khi đó, một số khu vực khác, các đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện việc giải phóng mặt bằng dự án. Đây là một trong những dự án hạ tầng quan trọng nhất khu vực phía Nam, kết nối giữa TPHCM và Tây Ninh; đồng thời là tuyến cao tốc hiếm hoi sẽ kết nối Vành đai 3 và Vành đai 4 TPHCM cũng như cửa khẩu, cảng biển khi hoàn thành.
Ghi nhận đầu tháng 10/2026, trên công trường thi công dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài được tiến hành khẩn trương, nhiều máy móc, công nhân đang thi công cả ngày cuối tuần tại các nút giao tỉnh lộ 8, tỉnh lộ 15 (khu vực Củ Chi cũ).
Đại Đoàn kết