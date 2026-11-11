Cặp đôi chênh 27cm như bước ra từ ngôn tình gây sốt nhất 11/11, nhìn nhan sắc thật của đàng gái mà ngớ người

Sáng 11/11, tờ Mydaily đưa tin, cặp đôi Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin vừa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi tận hưởng buổi hẹn hò hạnh phúc tại 1 trung tâm thương mại. Trong ảnh, 2 ngôi sao diện trang phục thoải mái, đội mũ, đeo khẩu trang và sóng bước bên nhau. Khoảnh khắc cặp đôi tình cảm đan tay nhau trong bầu không khí hạnh phúc đã khiến cho người hâm mộ xao xuyến. Nhân chứng cho biết thêm, Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin còn ghé sát vào nhau trò chuyện đầy tình tứ không ngại ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đặc biệt, độ chênh lệch chiều cao của cặp đôi đã nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý. Được biết, Lee Kwang Soo gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1m93, còn thông số của Lee Sun Bin là 1m66, điều này đồng nghĩa với việc khoảng cách chiều cao giữa 2 người lên tới con số 27cm. Chính sự chênh lệch chiều cao đã giúp cho bức hình hẹn hò mới đây của 2 nghệ sĩ gây bão trên khắp các nền tảng trực tuyến, leo thẳng lên vị trí số 1 trên cả 2 cổng thông tin Naver và Nate. Theo nhiều khán giả, size gap của Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin khiến họ liên tưởng tới 1 cặp đôi “xé sách” bước ra từ truyện ngôn tình. Nhiều netizen thích thú bình luận: “Sự chênh lệch chiều cao của họ đã làm cho trái tim tôi rung động”, “Tình bể bình luôn”,...

Khoảnh khắc hẹn hò của Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin mới đây đã khiến mạng xã hội bùng nổ. Ảnh: X

Nhìn từ phía sau, Lee Sun Bin trông thật nhỏ bé khi sánh đôi bên cạnh anh bạn trai Lee Kwang Soo, thế nhưng trên thực tế cô lại sở hữu body vô cùng nóng bỏng và cuốn hút. Ngoài ra, nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của nữ diễn viên cũng khiến cho người hâm mộ khó lòng rời mắt.

Bạn gái của Lee Kwang Soo cũng sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp. Ảnh: X

Đây không phải lần đầu Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin gây sốt với size gap trong truyền thuyết khi sánh đôi bên nhau. Còn nhớ cách đây 3 năm, cặp đôi từng phủ kín truyền thông và mạng xã hội với hình ảnh hẹn hò vô cùng ngọt ngào ở Hawaii (Mỹ). Khi ấy, độ chênh lệch chiều cao giữa 2 nghệ sĩ cũng đã trở thành chủ đề nóng gây sốt khắp cõi mạng.

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin tới Hawaii (Mỹ) hẹn hò cách đây 3 năm. Ảnh: Naver

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin bén duyên trên trường quay chương trình thực tế đình đám Running Man vào năm 2016. Thời điểm đó, Lee Kwang Soo vẫn còn là thành viên chính của chương trình, còn Lee Sun Bin tham gia với tư cách khách mời.

Dù mới lần đầu gặp gỡ nhau, nhưng bản thân nữ diễn viên họ Lee đã không ngần ngại thừa nhận rằng Lee Kwang Soo chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Theo lời kể từ 1 người bạn thân, cả 2 nghệ sĩ đã “cảm nắng” đối phương ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Kể từ sau khi công khai mối quan hệ cho tới nay, cặp đôi đã vài lần lọt vào ống kính của “team qua đường” khi đi du lịch ở nước ngoài. Hồi tháng 2 năm ngoái, Lee Sun Bin gây chú ý với những chia sẻ cởi mở về bạn trai Lee Kwang Soo trong buổi họp báo cho bộ phim The Potato Lab: “Anh Lee Kwang Soo và tôi luôn ủng hộ nhau trong công việc. Lúc đầu, tôi cảm thấy vô cùng thú vị khi cả mình và anh ấy đều góp mặt trong các dự án liên quan đến khoai tây”.

Trong khi đó, vào tháng 8/2024, Lee Kwang Soo đã công khai gửi xe tải cà phê đến phim trường Potato Research Institute để ủng hộ Lee Sun Bin. Đây không khác gì như lời tuyên bố đánh dấu “chủ quyền”, khẳng định mối quan hệ trước mặt bạn bè đồng nghiệp, những người làm trong ngành.

Lee Kwang Soo - Lee Sun Bin được bắt gặp hẹn hò bên bờ sông Hàn cách đây không lâu. Trong 2 hình ảnh được công bố, cặp đôi tận hưởng bầu không khí hạnh phúc và không để tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh. Ảnh: X