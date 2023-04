Cập nhật BCTC ngày 23/4: Vincom Retail, Viconship, Thép Tiến Lên... người tăng "bốc đầu", kẻ lao dốc thảm

Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần 1.943 tỷ đồng, tương đương tăng 42% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 1.249 tỷ đồng, tăng 149%, biên lãi gộp cải thiện mạnh lên 61%. Trong quý, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan của VRE đạt 1.913 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản của Vincom Retail ghi nhận gần 3 tỷ đồng và doanh thu khác hơn 27 tỷ đồng.

Chứng khoán SBS ghi nhận lỗ trước thuế quý 1 là 566 triệu đồng, trái ngược với khoản lãi gần 6,7 tỷ trong quý 1/2022. Doanh thu hoạt động của công ty giảm 43% về 25 tỷ đồng, trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 56% còn 10,8 tỷ đồng.

Viconship (VSC) lãi trước thuế 55 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Công ty cho biết nguyên nhân vì trong quý 1/2023, chi phí tài chính tăng cao do công ty đã ghi nhận khoản chi phí lãi vay ngân hàng, đồng thời, biên lợi nhuận giảm do 1 số chuyến tàu phải chuyển sang cảng ngoài vì trùng lịch, các chi phí khác cũng tăng.

Thép Tiến Lên (TLH) lãi trước thuế giảm 93% so với cùng kỳ còn 8 tỷ đồng. Thời điểm cuối quý 1, công ty đã đầu tư gần 90 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh tính theo giá gốc. Tuy nhiên, giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này chỉ còn 40,2 tỷ đồng, tương đương mức tạm lỗ ghi nhận hơn 55%. Các khoản đầu tư lớn nhất danh mục của TLH vẫn là SHB, VIX và IJC.

LNTT Dược phẩm OPC (OPC) giảm 28% về 37 tỷ đồng.

