Cập nhật BCTC quý 1/2023 ngày 17/4: Một DN thép báo lỗ 3 quý liên tiếp, nhóm BĐS khu công nghiệp tỏa sáng

Trong quý 1, bối cảnh thị trường ngành thép vẫn còn nhiều khó khăn, cả 3 doanh nghiệp ngành thép đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 đều có lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, Vicasa - VNSteel (VCA) lãi giảm 40%, Thủ Đức VNSteel (TDS) lãi giảm 45% còn Tisco (TIS) lỗ 18 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 37 tỷ đồng, lỗ 3 quý liên tiếp.

TDS cho biết trong quý 1, giá cả mặt hàng thép cũng như nguyên liệu sản xuất thép đều tăng so với quý 4/2022, tuy nhiên nhu cầu thị trường thép xây dựng nội địa duy trì mức thấp, sản lượng tiêu thụ đạt mức thấp, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. 

Chi phí nhiên liệu tăng cao, Nhiệt điện Hải Phòng (HND) báo lãi quý 1/2023 giảm 96%, chỉ còn 11 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do sản lượng điện quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ trong khi giá than tăng so với cùng kỳ dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng. Đồng thời chi phí QLDN cũng tăng 5,6 tỷ đồng so với quý 1/2022.

Chủ sở hữu "huyền thoại" Vodka Hà Nội Halico (HNR) nối dài mạch thua lỗ 24 quý liên tiếp. Khoản lỗ lũy kế cuối quý 1 của Halico lên tới hơn 471 tỷ đồng song công ty ghi nhận hơn 613 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp vật liệu xây dựng Viglacera Hạ Long báo lỗ 24 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 12 tỷ.

Còn LNTT EVN Finance (EVF) giảm 27% còn 106 tỷ đồng.

Ngược lại, hai doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp lại ghi nhận lợi nhuận quý 1 tăng so với cùng kỳ là Sonadezi Giang Điền (SZG) tăng 31% và Sonadezi Long Thành (SZL) tăng 23%.