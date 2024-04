Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 17/4: Công ty bia bất ngờ báo lãi tăng 50% dù chịu cú đấm của 'thổi nồng độ cồn', hai 'ông lớn' ngành điện có lợi nhuận tăng bằng lần

Các DN vừa công bố BCTC quý 1/2024 ngày 17/4:

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) ghi nhận doanh thu 2.788 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn chỉ tăng 2,2% so với với năm trước giúp lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 162,8 tỷ đồng, gấp 15,2 lần cùng kỳ.

Một công ty điện khác cũng báo lãi tăng bằng lần là Nhiệt điện Phả Lại (PPC). Theo đó, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế gấp gần 4 lần cùng kỳ lên 159,5 tỷ đồng. Giá than giảm cũng là nguyên nhân giúp lợi nhuận công ty tăng.

CTCP CNG Việt Nam (CNG) báo lãi trước thuế quý 1/2024 giảm 93% còn gần 2 tỷ đồng. Doanh thu giảm nhưng các chi phí gần như không có nhiều thay đổi khiến lợi nhuận công ty giảm mạnh.

CTCP PV Gas D (PGD) là doanh nghiệp dầu khí tiếp theo báo lợi nhuận giảm. Cụ thể, lãi trước thuế của công ty này giảm mạnh 65% còn gần 50 tỷ đồng.

Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB) ghi nhận doanh thu đạt hơn 327 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ 2023. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, SMB lãi trước thuế 29,6 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cảng Quy Nhơn (QNP) báo lợi nhuận trước thuế quý 1/2024 tăng 31% lên 31,7 tỷ đồng.

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) ghi nhận mức doanh thu thuần trong quý 1 là 1.038 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 41 tỷ đồng, gấp 7,3 lần so với mức nền thấp của quý 1/2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 32 tỷ đồng, gấp 9 lần cùng kỳ.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (TIS) báo doanh thu quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ nhưng do giá vốn giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 89% so với cùng kỳ. Kết quả, Tisco lãi trước thuế hơn 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 18 tỷ.

Những công ty đã công bố BCTC quý 1/2024 tính đến ngày 17/4: