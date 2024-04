PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 12% năm 2024, dự kiến chia cổ tức 20%

Vượt qua thách thức, hoàn thành kế hoạch năm 2023



Năm 2023, ngành bán lẻ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sức mua suy yếu, người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động kinh doanh, thậm chí đóng cửa. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, PNJ vẫn đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023. Công ty đã chứng minh sức mạnh "chủ động tấn công", nỗ lực vượt bậc để mang về doanh thu thuần 33.137 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 1.971 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, mảng trang sức tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 66,8% vào tổng doanh thu chung của công ty.

Để đạt được kết quả kinh doanh đầy ấn tượng trên, PNJ đã tổng hòa nhiều chiến lược quan trọng: (1) Mở rộng thị phần và mạng lưới; (2) Ứng dụng chuyển đổi số; (3) Tối ưu hóa vận hành; (4) Khai phóng năng lực nội tại.

Các chiến lược trên được thể hiện qua việc PNJ gia tăng số lượng khách hàng mới; Chuyển đổi số hóa và marketing sáng tạo thông qua việc tập trung phát triển mối quan hệ với khách hàng, tương tác với người tiêu dùng bằng công cụ số hóa và triển khai nhiều chương trình truyền thông ý nghĩa, đẩy mạnh vị thế "social brand voice"; Đa dạng hóa danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; Nỗ lực giảm giá vốn hàng bán và tối ưu hóa chi phí hoạt động, giúp biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 đạt mức 18,3%; Chú trọng phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên, tăng cường sự chuyên nghiệp trong vận hành thông qua đào tạo và triển khai nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa.

Bên cạnh đó, PNJ tiếp tục tăng tưởng trong chiếm lĩnh thị phần trong phân khúc có thương hiệu và mở rộng mạng lưới bán lẻ trên 55/63 tỉnh thành với 400 cửa hàng trên toàn quốc. Giá trị thương hiệu của PNJ được đánh giá là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với năm 2022 và tăng 44% so với năm 2020 (Brand Finance công bố).

ĐHĐCĐ năm 2024 của PNJ mang chủ đề "Nội lực vững vàng - Xuyên khó vươn cao" (Ảnh: Xuân Lộc)

Đặc biệt, trong giai đoạn từ 2018-2023, PNJ đã có những bước phát triển chiến lược mạnh mẽ với sự tăng tốc vượt trội trong kết quả kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 8.033 tỷ đồng và giá trị vốn hóa tăng trưởng hơn gấp đôi, tăng khoảng 17.000 tỷ đồng (không bao gồm đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ) trong giai đoạn này.

"PNJ nỗ lực đạt và vượt mục tiêu mang tính tấn công thay vì phòng thủ trong bối cảnh thị trường năm 2023 đối mặt với những rào cản, áp lực vây quanh. Nhiều cổ đông năm ngoái cũng đã quan ngại khi PNJ đưa ra chỉ tiêu kinh doanh đầy thách thức trong bối cảnh thị trường rất khó, nhưng bằng nội lực vững vàng, chúng tôi đã liên tục sáng tạo và tiến công để xuyên khó vươn cao, giữ đúng lời hứa và mang lại giá trị cho cổ đông." - Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ chia sẻ.

Ngoài ra, trong năm 2023, PNJ cũng đã ghi danh tại các bảng xếp hạng và giải thưởng uy tín. Ghi dấu ấn sâu sắc trong ngành kim hoàn khu vực và thế giới với hình ảnh Chủ tịch HĐQT PNJ – Bà Cao Thị Ngọc Dung là người Việt Nam duy nhất được vinh danh hạng mục "40 biểu tượng xuất sắc nhất (Extraordinary 40) ngành kim hoàn thế giới"; HĐQT của năm 2023 (Do VIOD bình chọn); Thương hiệu trang sức giá trị nhất Việt Nam (Brand Finance công bố); Top 10 Doanh nghiệp niêm yết quản trị công ty tốt nhất ở nhóm vốn hóa lớn (Large Cap); Dẫn đầu Top 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ trong 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2023; Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (Nhịp cầu đầu tư bình chọn); vinh danh ở hạng mục "Chiến lược điện toán đám mây xuất sắc nhất trong ngành bán lẻ" tại giải thưởng Asian Technology Excellence Awards 2023; Nhà bán lẻ Việt Nam duy nhất được Retail Asia vinh danh giải thưởng "Sáng kiến tiếp thị bán lẻ của năm",...

Đồng thời, PNJ và Chủ tịch HĐQT công ty – Bà Cao Thị Ngọc Dung cũng vừa vinh dự nhận Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ hai; Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thành quả cho những nỗ lực của PNJ và lãnh đạo công ty trong sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự tái thiết và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mục tiêu doanh thu năm 2024 tăng trưởng 12%

Bức tranh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức tiềm ẩn, tuy nhiên HĐQT PNJ đã trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 tiếp tục tăng trưởng với mục tiêu doanh thu là 37.147 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 2.089 tỷ đồng. Đây đều là những con số kỷ lục đối với công ty. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 20% bằng tiền.

Sở dĩ, PNJ đặt mục tiêu tăng trưởng đều qua các năm bởi ngành bán lẻ trang sức tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Không những thế, PNJ lại đang sở hữu nhiều thế mạnh cạnh tranh như: Thương hiệu mạnh và uy tín; Mạng lưới bán lẻ rộng khắp; Sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng; Năng lực thiết kế và sản xuất hàng đầu thị trường; Chiến lược đa kênh theo xu hướng mua sắm của khách hàng;...

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ trình bày định hướng hoạt động năm 2024 (Ảnh: Xuân Lộc)

Hơn nữa, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện cho người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng xa xỉ như trang sức. Thay đổi lối sống và nhu cầu làm đẹp: Người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng quan tâm đến thời trang và làm đẹp. Trang sức không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là cách thể hiện cá tính và phong cách riêng. Sự phát triển của thương mại điện tử tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bán lẻ trang sức mở rộng kênh phân phối, tiếp cận nhiều khách hàng hơn và tăng doanh thu.

Hội đồng Quản Trị PNJ điều hành phiên thảo luận (Ảnh: Xuân Lộc)

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 cũng đã chính thức thông qua các nội dung: Kế hoạch phân phối lợi nhuận của PNJ; các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; Phương án phát hành ESOP trong năm 2024 và bà Đặng Thị Lài - Giám đốc Cao Cấp Tài Chính PNJ tái đắc cử thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029.

HĐQT PNJ chúc mừng bà Đặng Thị Lài tái đắc cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. (Ảnh: Xuân Lộc)

Đại diện PNJ cho biết: "Với những kết quả đã được được trong năm 2023 và kế hoạch phát triển cho năm 2024 – cột mốc 20 năm PNJ chính thức cổ phần hóa, chúng tôi tự tin khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành trang sức và tiếp tục mang đến giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng".

Theo báo cáo kinh doanh PNJ vừa công bố, kết thúc Quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.594 tỷ đồng (tăng 28,6% so với cùng kỳ) tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023, vượt mức kỷ lục năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 738 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu trang sức bán lẻ Quý 1/2024 tăng 12,1% so với cùng kỳ nhờ vào nỗ lực tung ra các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng, triển khai nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả. Đồng thời, PNJ thu hút thêm nhiều khách hàng mới và gia tăng tỷ lệ quay lại của khách hàng hiện hữu. Với kết quả này, PNJ đang đi đúng chiến lược, theo đúng lộ trình tăng trưởng mục tiêu kinh doanh đã đặt ra trong năm 2024.