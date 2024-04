Cập nhật BCTC quý 1/2024 sáng 22/4: Thêm các doanh nghiệp bao bì, dệt may, ngân hàng, thép, điện công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2024:

Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB (mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của MB trong quý 1 tăng nhẹ so với cùng kỳ, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này giảm 11% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 5.795 tỷ đồng , chủ yếu do tăng chi phí dự phòng rủi ro.

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận doanh thu 265,7 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng hưởng với việc doanh thu tài chính giảm chi phí tài chính tăng, doanh nghiệp này lãi trước thuế 'vỏn vẹn' 1,1 tỷ đồng, giảm 61%.

Chứng khoán VPBank báo lãi trước thuế đạt 182 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

DNSE ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 76% so với năm ngoái lên mức 88 tỷ đồng.

Chứng khoán Trí Việt (TVB) bất ngờ báo lãi tăng 2.747% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48 tỷ đồng.

Tổng Công Ty Điện Lực Dầu Khí Việt Nam (PV Power, POW) thông tin tổng sản lượng điện quý I đạt 3,54 triệu kWh, bằng 86% kế hoạch và giảm 11% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu của toàn tổng công ty quý 1/2024 ước đạt 6.279 tỷ đồng, bằng 81% so với cùng kỳ năm ngoái. PV Power ước tính lợi nhuận trước thuế toàn tổng công ty là 51 tỷ, chỉ bằng 7,3% cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) thông tin doanh thu hợp nhất ước thực hiện quý 1/2024 là 3.169 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch năm và giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 202 tỷ đồng, giảm 24% so với quý I/2023 và thực hiện khoảng 23% mục tiêu năm.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2024: