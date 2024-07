Cập nhật BCTC quý 2/2024 sáng 27/7: ACV, Hoa Sen, VIMC, FPT Telecom, Masan Consumer... báo lãi tăng 'phi mã', loạt công ty BĐS gây thất vọng

Những DN công bố BCTC quý 2/2024 ngày 27/7:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu 5.535 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 4.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khoản lãi kỷ lục mà công ty này lập được trong một quý.

Một số công ty cũng cũng thiêt lập đỉnh lợi nhuận mới trong quý 2/2024 có thể kể đến FPT Telecom (FOX). Trong quý 2/2024, doanh nghiệp này lãi trước thuế 933 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước.

Masan Cosumer (MCH) - viên kim cương gia bảo của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ghi nhận doanh thu thuần 7.387 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.035 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 10% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 1.300 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 106% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tăng cùng khoản lợi nhuận khác hơn 815 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản và lãi vay được xóa là nguyên nhân giúp VIMC lãi lớn.

Tập đoàn Cienco4 (C4G) vừa công bố BCTC quý 2/2024 với 1.027 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 66% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu đến từ hợp đồng xây dựng vẫn là chủ đạo với 899 tỷ đồng, tăng 88% so với cùng kỳ, chiếm 88% doanh thu. Trừ hết đi chi phí, công ty báo lãi trước thuế hơn 73 tỷ đồng tăng 66% so với quý 2/2023.

Tổng Công ty Viglacera (VGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với doanh thu thuần đạt 2.712 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Trừ chi phí, Viglacera báo lãi sau thuế quý 2/2024 gần 171 tỷ đồng, giảm gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một loạt công ty trong nhóm bất động sản khác như Becamex IJC (IJC), Hải Phát (HPX), SGR... cũng báo lãi giảm theo Viglacera.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) công bố báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2023-2024 với doanh thu thuần hơn 10.840 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 287 tỷ đồng, tăng 2.255% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu NĐTC, HSG lãi trước thuế 717 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 352 tỷ.

Những DN đã công bố BCTC quý 2/2024 tính đến ngày 27/7: