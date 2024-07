Cập nhật BCTC quý 2/2024 ngày 13/7: Các doanh nghiệp BĐS, phân bón, chứng khoán… đầu tiên công bố, nhiều doanh nghiệp báo lãi bằng lần

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2024:

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) ghi nhận lãi sau thuế 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Theo lý giải của CII, việc tăng lợi nhuận ròng từ hoạt động của BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã giúp biên lợi nhuận gộp của công ty cải thiện. CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của CII từ quý 4/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng và lãi sau thuế 452 tỷ đồng, giảm nhẹ ở chỉ tiêu doanh thu nhưng lợi nhuận tăng gấp 3,8 lần.



Công ty con của CII là CTCP Đầu tư Cầu đường CII (LGC) cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu 614 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 308 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với quý 2/2023. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LGC đạt 1.284 tỷ doanh thu, tăng gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 498 tỷ đồng, gấp 2,6 lần. Lãi ròng thu về 365 tỷ đồng, gấp 4,4 lần.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS) trong quý 2, doanh thu thuần đạt 605 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 42% giúp cho LAS lãi gộp 175 tỷ đồng, tăng 39% so với quý 2/2023. Khấu trừ chi phí khác, LAS báo lãi trước thuế 84,2 tỷ đồng, cao gấp đôi so với con số 40,7 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2023.

Công ty gỗ MDF Geruco Quảng Trị (MDF) báo lãi hơn 6,1 tỷ đồng, tăng 159% so với cùng kỳ.

Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận lãi sau thuế 217 tỷ đồng, tăng 75% so với quý 2/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động. Theo giải trình của MBS, kết quả kinh doanh tích cực của quý 2 là nhờ giá trị và khối lượng giao dịch chứng khoán toàn thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ, giúp hỗ trợ mảng môi giới và cho vay. Ở chiều ngược lại, Chứng khoán KIS Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 giảm 4% so với cùng kỳ.

Sonadezi Giang Điền (SZG) ghi nhận doanh thu thuần quý 2 giảm 39% đạt 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ, giảm 57% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 66 tỷ, giảm 36% so với cùng kỳ.

Một số công ty báo lỗ trong quý 2 là Halico (HNR) lỗ 3 tỷ và Ô tô Giải Phóng (GGG) lỗ 6 tỷ.