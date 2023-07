Cập nhật BCTC quý 2 ngày 17/7: Ông lớn ngành thép báo lỗ trăm tỷ, 1 công ty BĐS có lợi nhuận đột biến

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 2/2023:

Gang thép Tái Nguyên (Tisco) báo lỗ 98 tỷ đồng trong quý vừa qua, ghi nhận 4 quý lỗ liên tiếp.

Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL) công bố BCTC quý 2 với doanh thu quý vượt 1.500 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 116 tỷ đồng, tăng 4%. Luỹ kế 6 tháng, LNTT của RAL đạt 309 tỷ đồng, tăng 12%.

Sonadezi Giang Điền (SZG) ghi nhận doanh thu quý 2 tăng 118% lên 165 tỷ đồng, do giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp tăng lên gần 115 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. LNTT công ty đạt 86 tỷ đồng, tăng 217%, luỹ ké 6 tháng, LNTT đạt 128 tỷ đồng, tăng 116%. Công ty cho biết doanh thu tăng do ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản ghi nhận theo tổng số tiền nhận trước trong năm, doanh thu tài chính tăng 250% do nhận cổ tức từ chứng khoán kinh doanh trong khi chi phí tăng thấp hơn dẫn đến LNTT tăng cao.

LNTT Lixco (LIX) quý 2 giảm 24% về 62 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng giảm 14% về 117 tỷ đồng.

LNTT Phân bón Lâm Thao (LAS) quý 2 tăng 20% lên 41 tỷ và 6 tháng tăng 13% lên 82 tỷ.

Chứng khoán Thành Công (TCI) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ với LNTT quý 2 đạt 23 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ và LNTT 6 tháng giảm 51%. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Đại Việt (DVSC) lại ghi nhận LNTT quý 2 tăng gấp 8 lần lên hơn 8 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng lãi gần 20 tỷ trong khi cùng kỳ lỗ 4 tỷ.

