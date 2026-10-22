Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 22/10: Masan High-Tech Materials lãi trước thuế gấp 165 lần cùng kỳ, xuất hiện công ty đầu tiên lỗ 9 tháng trên 300 tỷ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

VEFAC (VEF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 405 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.085 tỷ đồng, giảm 94%.

Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 353 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 30%.

Navico (ANV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 243 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 643 tỷ đồng, giảm 25%.

Dabaco (DBC) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 241 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng, giảm 33%.

Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 200 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 638 tỷ đồng, tăng 55%.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 95 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, tăng 51%.

Global Tanker (GTX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 25 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 251 tỷ đồng, tăng 428%, tương đương gấp khoảng 5,3 lần cùng kỳ.

ITC Development (VCR) báo lỗ trước thuế 34 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 103 tỷ đồng, so với khoản lỗ 23 tỷ đồng cùng kỳ.