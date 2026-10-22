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Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 22/10: Masan High-Tech Materials lãi trước thuế gấp 165 lần cùng kỳ, xuất hiện công ty đầu tiên lỗ 9 tháng trên 300 tỷ

| | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 22/10: Masan High-Tech Materials lãi trước thuế gấp 165 lần cùng kỳ, xuất hiện công ty đầu tiên lỗ 9 tháng trên 300 tỷ

Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 30%. Global Tanker báo lãi trước thuế 251 tỷ đồng, tăng 428%, trong khi VEFAC giảm 94%.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2026:

Cập nhật BCTC quý 3/2026 tối ngày 22/10: Masan High-Tech Materials lãi trước thuế gấp 165 lần cùng kỳ, xuất hiện công ty đầu tiên lỗ 9 tháng trên 300 tỷ - Ảnh 1.
Cập nhật BCTC quý 3/2026 chiều ngày 22/10: Massan lãi gấp đôi cùng kỳ, 1 công ty vận tải đầu khí lãi tăng hơn 300% - Ảnh 1.
Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 22/10: - Ảnh 1.

VEFAC (VEF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 405 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 1.085 tỷ đồng, giảm 94%.

Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 353 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 30%.

Navico (ANV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 243 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 643 tỷ đồng, giảm 25%.

Dabaco (DBC) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 241 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 968 tỷ đồng, giảm 33%.

Sasco (SAS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 200 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 638 tỷ đồng, tăng 55%.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lãi trước thuế quý 3/2026 đạt 95 tỷ đồng, tăng 129% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 750 tỷ đồng, tăng 51%.

Global Tanker (GTX) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt 25 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi trước thuế 251 tỷ đồng, tăng 428%, tương đương gấp khoảng 5,3 lần cùng kỳ.

ITC Development (VCR) báo lỗ trước thuế 34 tỷ đồng trong quý 3/2026, trong khi cùng kỳ lỗ 12 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ trước thuế 103 tỷ đồng, so với khoản lỗ 23 tỷ đồng cùng kỳ.

Cập nhật BCTC quý 3/2026 sáng ngày 22/10: - Ảnh 2.

 

Ngọc Điệp

Việt Nam hàng ngày

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