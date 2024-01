Cập nhật BCTC quý 4/2023 ngày 25/1: Bệnh viện của ông Trầm Bê làm chủ tịch báo lỗ, nhóm BĐS tăng trưởng mạnh

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 4/2023 ngày 25/1:



Doanh thu thuần quý 4 của CTCP Phát triển Đô thị Nam Từ Liêm (NTL) tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ đạt 747 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 458 tỷ, gấp 233 lần so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, NTL lãi trước thuế 463 tỷ, tăng 247%. Công ty cho biết lợi nhuận quý 4/2023 tăng so với quý 4/2022 là do dự án khu đô thị Bãi Muối phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm- thành phố Hạ Long đã đủ điều kiện bán hàng. Công ty ghi nhận doanh thu một phần đã bán thu đủ tiền của dự án Bãi Muối Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp bất động sản đều báo lợi nhuận quý 4/2023 tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 2.378 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng cao. Lũy kế năm 2023, VIB lãi trước thuế 10.703 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 607 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2023, MSB lãi trước thuế 5.830 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

CTCP Bệnh viện ĐKTN Triều An công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu trong kỳ đạt 189 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp trong kỳ của Triều An đạt hơn 44 tỷ, gấp đôi so với con số cùng kỳ năm ngoái gần 22 tỷ đồng. Nhưng do trích lập gần 35 tỷ dự phòng đầu tư, Triều An lỗ sau thuế 11 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 11 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Quý 4/2023, CTCP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC (GAB) ghi nhận doanh thu thuần vỏn vẹn 120 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước xấp xỉ 10 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, GAB báo lỗ sau thuế gần 1,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng quý 4/2023 của CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022 còn 24,4 tỷ đồng. EPS giảm từ 876 đồng về còn 729 đồng.

Theo giải trình từ phía SAGS, trong quý 4/2023, công ty đã thực hiện quy định của Thông tư 48/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khói đòi và bảo hành hàng hóa dịch vụ tại doanh nghiệp nghiệp. Do đó, SAGS đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hãng Bamboo Airways (53,5 tỷ đồng), Vietravel Airlines (6,6 tỷ đồng).