Cập nhật BCTC quý 4/2024 ngày 17/1: Một DN ngành ô tô lỗ liền 14 năm, loạt công ty BĐS báo lãi giảm sâu

Những DN mới công bố BCTC quý 4/2024 ngày 17/1:

CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG) ghi nhận 17,3 tỷ đồng doanh thu trong quý 4/2024, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty này lỗ hơn 4 tỷ trong quý vừa qua. Lũy kế cả năm 2024 công ty lỗ hơn 18 tỷ đồng. Như vậy công ty này đã lỗ trong 14 năm liên tiếp.

Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ 4% so với quý 4/2023. Lợi nhuận trước thuế của DAS đạt vỏn vẹn gần 700 triệu đồng, LNTT cả năm hơn 4 tỷ, giảm 38%.



Chứng khoán CV (CVS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 5 tỷ trong quý 4, tăng trưởng 562% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả CVS lỗ trước thuế gần 4 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua – ghi nhận quý thứ 10 liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Luỹ kế cả năm 2024, công ty chứng khoán này lỗ trước thuế gần 27,5 tỷ đồng.

 CTCP Âu Lạc vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu công ty đạt hơn 386 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 104 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, Âu Lạc ghi nhận doanh thu gần 1.556 tỷ đồng, tăng gần 28% và lãi sau thuế gần 261 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2023. Đây là doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử của doanh nghiệp.

Phân bón Lâm Thao (LAS) báo lợi nhuận trước thuế giảm 63% còn 25 tỷ đồng.

CRV Group, SAM Land và Vinaruco (VRG) là những công ty BĐS đầu tiên công bố BCTC và có lợi nhuận giảm sâu.

Những DN đã công bố BCTC quý 4/2024 tính đến ngày 17/1: