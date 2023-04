Trong nhóm các công ty thủy điện, Nedi 2 (ND2) là công ty có lợi nhuận quý 1/2023 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ. Theo đó, trong quý 1, Nedi 2 lỗ trước thuế 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 30 tỷ đồng. Thủy điện Nậm Mu (HJS) cũng ghi nhận lãi trước thuế quý 1 giảm tới 36% so với cùng kỳ năm 2021 còn 10 tỷ đồng.

Trái ngược với 2 công ty trên, Thủy điện A Vương (AVC) lại báo lãi quý 1 đạt 172 tỷ đồng, tăng 57%.

Thêm 1 doanh nghiệp thép là Gang thép Cao Bằng (CBI) báo lợi nhuận giảm 49% còn lãi 15 tỷ đồng.

Từng lãi đến 146 tỷ đồng trong quý 1/2022 nhưng trong quý 1/2023, DAP Vinachem (DDV) chỉ lãi trước thuế 676 triệu đồng, gần như giảm 100%. Công ty cho biết, trong quý 1/2023, sản lượng DAP tiêu thụ là 49.996 tấn, tăng 3.250 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tuy sản lượng bán tăng nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kỳ này giảm 117,6 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng giảm chủ yếu là do giá bán liên tục giảm so với cùng kỳ năm trước. Giá bán bình quân đã trừ chiết khấu kỳ này là 14,56 triệu đồng/tấn, giảm so với cùng kỳ năm trước với số tiền 3,79 triệu đồng/tấn (Giá bán bình quân đã trừ chiết khấu quý 1/2022 là 18,353 triệu đồng/tấn).

Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán của DAP Vinachem kỳ này lại tăng so với cùng kỳ năm trước gần 16 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng do tăng sản lượng bán so với cùng kỳ năm trước như đã nói phía trên.

Ở chiều hướng tích cực, CTCP Vận tải Hóa dầu VP (VPA) ghi nhận lợi nhuận quý 1 đạt 3 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng.

Và công ty bảo hiểm ABIC (ABI) báo LNTT đạt 89 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

