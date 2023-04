Cập nhật BCTC sáng ngày 19/4: 1 CTCK đánh mất 87% lãi, nhóm thủy điện đi xuống nhưng có 1 "sao sáng"

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Becamex IJC (mã IJC) ghi nhận doanh thu thuần quý 1 giảm 36% về 337 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 38% về 135 tỷ đồng. Trong kỳ này, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của IJC giảm mạnh hơn 52% chỉ còn 180 tỷ là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu giảm.

Chứng khoán Bảo Minh (mã BMS) báo lợi nhuận trước thuế quý 1 chỉ 17 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Trong quý, hầu hết tất cả các mảng doanh thu chủ đạo của công ty đều giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn đến tổng doanh thu hoạt động đạt gần 56 tỷ đồng - giảm 71,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lãi mảng tự doanh giảm 65,5% về còn 52,5 tỷ đồng; thu từ hoạt động môi giới chứng khoán giảm gần 97% về còn 1,3 tỷ đồng; thu từ hoạt động cho vay giảm từ mức gần 1 tỷ về còn 7 triệu, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính giảm 68% về còn 1,5 tỷ.

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco PSD  (mã PSD) cho biết trong quý 1, doanh thu bán hàng giảm, chi phí lãi vay tăng cao dẫn đến lợi nhuận công ty giảm. Cụ thể, doanh thu công ty đạt 1.850, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng, giảm 40%.

Hai công ty cơ khí là PV Coating (PVB) và Seoul Metal lần lượt ghi nhận LNTT quý 1/2023 là âm 7 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, trong khi đó, quý 1/2022, LNTT 2 công ty này là 5 tỷ và 27 tỷ đồng.

Nhóm thủy điện, thêm 2 công ty báo lợi nhuận giảm là Thủy điện Hủa Na (giảm 8%) và Thủy điện Sông Ba Hạ (giảm 36%), còn Thủy điện Sông Ba lãi tăng 20%. Nhìn chung, nhóm thủy điện trong quý 1 phần lớn ghi nhận lợi nhuận giảm do tình hình thủy văn không còn được thuận lợi như năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế Cao su Đà Nẵng (mã DRC) giảm 65% về 29 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp mới công bố báo cáo tài chính quý 1/2023

Những doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 sắp xếp theo ngành