CẬP NHẬT: Còn 5 người mất tích trong vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long

Ngày 20/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Công điện số 115/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh.

Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên tàu

Tiếp theo Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, để bảo đảm khẩn trương, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ các nạn nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động mọi phương tiện, lực lượng, thiết bị cần thiết và huy động sự tham gia của nhân dân để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong thời gian sớm nhất, quyết tâm cao nhất, cố gắng tìm kiếm hết các nạn nhân, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ trước khi bão số 3 ảnh hưởng đến vùng biển nước ta.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình người bị nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân, bố trí điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương.

Lật tàu để tìm người mất tích

Sau hơn 13 giờ đồng hồ với sự nỗ lực của hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện thuộc các lực lượng, đến 5h30 ngày 20/7, các lực lượng chức năng đã thu thập các vật dụng còn lại của các nạn nhân để phục vụ xác minh danh tính.

Công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục được triển khai trên diện rộng, tuy nhiên hiện chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào.

Tổng số nạn nhân được tìm thấy và cứu hộ đến hiện tại là 46 người.

Tàu đã được 4 tàu cần cẩu kéo lên khỏi mặt nước, tàu nổi hoàn toàn, sau đó sẽ tiến hành bơm nước ra và tìm kiếm những người mất tích còn lại.

Tàu được 4 tàu cần cẩu kéo lên khỏi mặt nước.





Nỗ lực cứu chữa các nạn nhân vụ chìm tàu

Trong số những người được cứu sống trong vụ lật tàu du lịch, có 8 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ việc đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người.

Ngay trong đêm 19/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân đang cấp cứu, hồi sức tại bệnh viện.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trao hỗ trợ cho nạn nhân bị thương vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Tỉnh cũng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người.

Bé trai 14 tuổi sống sót khi bị mắc kẹt trong khoang tàu

Bé trai được cứu sống sau 4 tiếng mắc kẹt trong khoang tàu

Hiện tất cả người còn sống đã được cấp cứu tại bệnh viện và sức khoẻ đã ổn định.

Trong số người được cứu sống có một bé trai 14 tuổi. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, hiện công tác cứu hộ cứu nạn vụ việc đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long vẫn đang rất khẩn trương.

Khoảng 30 thợ lặn đã được huy động tham gia tìm kiếm, gồm các lực lượng: Cấp cứu mỏ - TKV, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn (PCCC&TKCHCN); Phòng Cảnh sát PCCC&TKCHCN (Công an tỉnh Quảng Ninh); Ban Quản lý Vịnh Hạ Long…





Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai đơn vị đặc công nước

Tối 19/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có mặt trên Tàu 285, Hải đội 113, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chạy đua với thời gian, tập trung xác định có còn người còn sống hay không; tìm hết người bị mất tích; triển khai đơn vị đặc công nước hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân ngay trong tối 19/7.

Phó Thủ tướng lưu ý, các phương tiện kỹ thuật phục vụ phải luôn sẵn sàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Tỉnh Quảng Ninh tổ chức điều trị, chăm sóc y tế chu đáo cho những người được cứu sống; tổ chức nơi ăn ở cho thân nhân người bị nạn; đồng thời kịp thời thông tin minh bạch, chính xác đến người dân và dư luận.

Lực lượng chức năng tích cực tiến hành công tác tìm kiếm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã cùng Đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo trực tiếp công tác ứng cứu, yêu cầu ưu tiên cao nhất cho việc cứu người và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo trực tiếp công tác ứng cứu

Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Đồng thời, bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.

Ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách

Đến tối 19/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang nỗ lực ứng cứu, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long.

Đến 21h00, lực lượng chức năng đã tìm thấy 27 thi thể, trong đó có 8 trẻ em; đồng thời cứu được 11 người (thông tin ban đầu là 12 người).

Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành liên quan có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên. Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, dốc hết sức, huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiến hành tìm kiếm xuyên đêm. Hiện thời tiết đã bớt mưa và gió tạo điều kiện tốt cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.

Sở chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 – Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tàu Lữ đoàn 170 cứu hộ bão số 3

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích trên biển còn lại; tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật tàu; khắc phục sự cố, động viên thân nhân bị nạn theo đúng quy định.

Theo thông tin ban đầu, vào 12 giờ 55 phút, ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 mang Biển kiểm soát QN-7105 chở khách du lịch tham quan tuyến 2 (hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp) trên vịnh Hạ Long. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày tàu gặp giông bất ngờ, đến 14 giờ 5 phút thì mất kết nối tín hiệu GPS và sau đó bị đắm. Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cùng ngư dân gần khu vực tàu đắm khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cứu nạn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 114/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện trường vụ đắm tàu trên khu vực Vịnh Hạ Long. Ảnh: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Công điện gửi Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nêu rõ:

Về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh (20°52'24"' N-107°04'30"E, phía Đông của Hang Đầu Gỗ) vào hồi 15h30 ngày 19 tháng 7 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ cử Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.