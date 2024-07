Cập nhật KQKD ngân hàng Quý 2/2024: Techcombank, LPBank, PGBank

Techcombank (TCB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2/2024 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 là 7.827 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank là 15.628 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản Techcombank đạt 908.307 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,2% lên 592.083 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6%, đạt 481.860 tỷ đồng.

Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) sụt giảm từ 40% hồi đầu năm xuống còn 37,5% cuối tháng 6/2024. Nợ xấu cuối quý 2 tại Techcombank là 7.287 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng từ 1,16% (đầu năm) nhích lên 1,23% (cuối tháng 6). Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu ngân hàng đạt 101%.

LPBank (LPB): Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 5.919 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản LPBank là 442.583 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,2% trong 6 tháng đầu năm, đạt 317.395 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21,4%, đạt 288.098 tỷ đồng.

Nợ xấu cuối tháng 6 của LPBank ở mức 5.482 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay từ 1,34% tăng lên 1,73%.

PGBank (PGB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 đạt 151 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với quý 2/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt gần 268 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023).



BaoVietbank cũng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 25,79 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 2 đóng góp 17,5 tỷ đồng.