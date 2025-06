CẬP NHẬT LIÊN TỤC: Công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính, chỉ định nhân sự trên cả nước

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, khi giang sơn được sắp xếp lại không chỉ để gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn. Đây là bước chuyển mình lịch sử của đất nước, là khởi đầu cho một vận hội phát triển mới – vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố ở TPHCM, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ở TP. Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố ở TP. Cần Thơ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ ở TP. Đà Nẵng. Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đến các địa phương dự lễ công bố.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: SGGP

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm ; Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM dự Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, xã, phường, đặc khu.



Dự lễ công bố còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Bí thư các cấp ủy trực thuộc và các đồng chí Bí thư cấp ủy xã, phường, đặc khu...

TPHCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Sau khi sắp xếp, TPHCM có diện tích tự nhiên hơn 6.722km 2 , quy mô dân số hơn 14 triệu người.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương tại thành phố Hải Phòng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương tại thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng (mới) được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

Thành phố Hải Phòng (mới) có diện tích tự nhiên là 3.194,72km2, dân số là 4.664.124 người; có 114 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 67 xã, 45 phường và 2 đặc khu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Lễ công bố tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Lễ công bố tại tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng (mới) được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 24.233,07 km2, quy mô dân số là 3.872.999 người. Sau khi sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 103 xã, 20 phường, 1 đặc khu.

Sau khi sáp nhập với Đắk Nông và Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng mới trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước. Việc sáp nhập không chỉ mở rộng quy mô mà còn tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ công bố tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu tại lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị (mới), tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Sau sáp nhập, tỉnh Quảng Trị có quy mô diện tích 12.700 km² và dân số gần 1,85 triệu người, sẽ có vị thế và tiềm lực tương xứng để trở thành một trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung Bộ. Quảng Trị có vị thế cửa ngõ giao thương đa phương thức, trở thành một đầu mối kết nối chiến lược, là cầu nối quan trọng giữa biển và lục địa. Tỉnh có tiềm năng to lớn về du lịch, năng lượng tái tạo, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ công bố tại tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của Thanh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động của cơ quan, đơn vị đã được chuẩn bị đầy đủ.

Các địa phương cũng đã xây dựng phương án bố trí nhân sự theo vị trí việc làm, đồng thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền cho Nhân dân về địa chỉ Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, các văn bản chỉ đạo liên quan của Trung ương và của tỉnh. Tất cả đã sẵn sàng để vận hành hoạt động chính thức các xã, phường mới kể từ ngày 1/7 đảm bảo thông suốt, hiệu quả.

Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, theo đó từ 529 đơn vị hành chính cấp xã ban đầu (bao gồm 435 xã, 63 phường, 31 thị trấn) đã được tinh gọn thành 166 đơn vị hành chính cấp xã mới, bao gồm 147 xã và 19 phường. Việc sáp nhập này nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ công bố tại tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao <span class="sensitive-word level-0">Bùi Thanh Sơn</span> , Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Quốc Cường, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương dự lễ công bố.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Kạn - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ Công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi lễ tại tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ.

Tỉnh Thái Nguyên có diện tích 3.534 km2, dân số gần 1,4 triệu người, sau sắp xếp có 55 đơn vị hành chính cấp xã (giảm từ 172 đơn vị hành chính). Tỉnh Bắc Kạn có diện tích gần 4.859 km2, dân số hơn 326.000 người; sau sắp xếp còn 37 đơn vị hành chính cấp xã (giảm từ 108 đơn vị hành chính).

Sau khi sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 8.375,21 km2, dân số khoảng 1,8 triệu người với 92 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Thái Nguyên mới có thế mạnh về công nghiệp (với ngành luyện kim, cơ khí, kết hợp với khoáng sản tạo ra chuỗi sản xuất liên hoàn), lâm nghiệp (với tỉ lệ che phủ rừng rất lớn, kết hợp với công nghiệp chế biến gỗ và nông sản), du lịch (các điểm du lịch có thể tạo thành tuyến du lịch sinh thái - lịch sử hấp dẫn).

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang dự lễ công bố tại tỉnh Kiên Giang - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh An Giang, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tham dự Lễ công bố các Nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu tỉnh An Giang.

Cùng dự Lễ công bố có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang.

