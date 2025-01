Cập nhật lợi nhuận ngân hàng ngày 20/1: Thêm Eximbank, TPBank công bố, MB tạm dẫn đầu nhóm ngoài quốc doanh, LPBank tăng trưởng mạnh nhất

Ảnh minh họa

Lợi nhuận Eximbank tăng gấp rưỡi

Eximbank mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận đạt 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2023. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 110,1% so với năm 2023, đạt 1.080 tỷ đồng, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 38,7%, đạt 674 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản tăng trưởng 18,9%, đạt 239.532 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng tăng 19,72%.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn duy trì quanh mức 24% - 25%, thấp hơn so với mức giới hạn của NHNN tối đa 30%; tỷ lệ LDR duy trì quanh mức 82% - 84% so với quy định NHNN là 85%; tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12%-13%, cao hơn mức quy định của NHNN là 8%.

TPBank: Lãi tăng 36%

Kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2023 và vượt kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) của TPBank duy trì ở mức trên 17%.

Trong đó, thu nhập hoạt động của TPBank đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Đặc biệt trong đó, thu nhập lãi thuần từ dịch vụ tăng trưởng 47,5%, đạt hơn 3.360 tỷ đồng,

Kết thúc năm 2024, dư nợ tín dụng của TPBank, bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp, đạt 261.500 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng hơn 20% so với năm trước, vượt xa mức tăng trưởng trung bình của ngành ngân hàng. Tổng tài sản vượt 418.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt kế hoạch 7%.

TPBank tiếp tục thực hiện quản trị rủi ro tốt với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của TPBank tính đến tháng 11/2024 đạt 14%, cao hơn yêu cầu tối thiểu của Basel III (10,5%), cho thấy ngân hàng luôn sẵn sàng đối mặt với các rủi ro và duy trì sự ổn định tài chính lâu dài.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của TPBank giảm từ mức 41,28% (năm 2023) xuống chỉ còn 34,78% (năm 2024)

Nam A Bank lãi hơn 4.500 tỷ

Nam A Bank mới đây đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.545 tỷ đồng, tăng 37,56% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 13,6% chỉ tiêu được giao.

LPBank tạm dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận toàn ngành

LPBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2023 và thực hiện được 116% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng này và là lần đầu tiên LPBank ghi tên mình vào 'Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng'. Bên cạnh đó, LPBank cũng là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất hệ thống tính đến thời điểm hiện tại.

HDBank dự kiến lãi trên 16.000 tỷ đồng

Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư HDBank 2024 mới đây, ông Phạm Văn Đẩu – Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, ngân hàng này tin tưởng sẽ vượt các chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ cổ đông giao và dự kiến đạt tới trên 16.000 tỷ đồng. So với kết quả đạt được năm 2023, lợi nhuận HDBank dự kiến sẽ tăng trưởng 23%.

Lợi nhuận Sacombank ước đạt trên 12.700 tỷ đồng

Sacombank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 4 và cả năm 2024. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 4/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Lợi nhuận MB tạm dẫn đầu nhóm ngoài quốc doanh

Chia sẻ tại Hội nghị Nhà đầu tư ngày 10/1, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho biết, ước tính lợi nhuận trước thuế riêng lẻ ngân hàng năm 2024 tăng khoảng 12% so với năm 2023 và đạt 27.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng khoảng 9-10%, đạt gần 29.000 tỷ đồng.

Với kết quả trên, MB hiện là ngân hàng báo lãi trước thuế năm 2024 cao nhất nhóm ngoài quốc doanh khi Techcombank chưa công bố kết quả kinh doanh cả năm.

BIDV lãi riêng lẻ hơn 30.000 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn ngành ngân hàng

Báo cáo tại Hội nghị Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2025, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2024, các chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao.Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt 30.006 tỷ đồng (tương đương hơn 1,1 tỷ USD), tăng trưởng 12,4% so với năm 2023.

Với kết quả trên, nhiều khả năng BIDV sẽ là ngân hàng có lợi nhuận lớn thứ hai hệ thống (chỉ sau Vietcombank) và là mức cao nhất lịch sử của nhà băng này.

Agribank báo lãi kỷ lục

Agribank mới đây cũng đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế tăng trên 8%. Trước đó, năm 2023, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 25.525 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ ngân hàng năm 2024 ước tính đạt trên 27.500 tỷ đồng.

VietinBank: Lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra

Tại VietinBank , Ban lãnh đạo cũng thông tin rằng lợi nhuận năm 2024 đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trước đó, hồi tháng 10/2024, VietinBank đã công bố chính thức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt mức kỷ lục 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước.

Vietcombank tiếp tục dẫn đầu lợi nhuận ngành ngân hàng

Với Vietcombank , ngân hàng này chưa công bố lợi nhuận cả năm 2024. Song, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2025 diễn ra vào giữa tháng 12/2024, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietcombank, cho biết ngân hàng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Trong Báo cáo thường niên 2023, Vietcombank cho biết ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 5% trong năm 2024. Ước tính, Vietcombank có thể đạt mức lợi nhuận riêng lẻ khoảng 43.000 tỷ đồng trong năm 2024 – tiếp tục đứng đầu toàn ngành ngân hàng.