Điểm danh các ngân hàng có lợi nhuận năm 2024 tăng mạnh

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Nam Á ( Nam A Bank ) mới đây đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.545 tỷ đồng, tăng 37,56% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 13,6% chỉ tiêu được giao.

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam ( LPBank ) cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 12.168 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2023 và thực hiện được 116% kế hoạch đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của ngân hàng này và là lần đầu tiên LPBank ghi tên mình vào 'Câu lạc bộ lợi nhuận 10.000 tỷ đồng'.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa qua đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 4 và cả năm 2024. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 4/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM ( HDBank) 2024 mới đây, ông Phạm Văn Đẩu – Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, ngân hàng này tin tưởng sẽ vượt các chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ cổ đông giao và dự kiến đạt tới trên 16.000 tỷ đồng. So với kết quả đạt được năm 2023, lợi nhuận HDBank dự kiến sẽ tăng trưởng 23%.

Trước đó, ngân hàng này đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 12.655 tỷ đồng, tăng 47% và thực hiện 79,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nếu đạt được kết quả như kỳ vọng, HDBank sẽ xác lập mức kỷ lục mới về quy mô lợi nhuận và nằm trong Top 5 ngân hàng tư nhân lãi lớn nhất năm 2024.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Giám đốc Tài chính HDBank cho biết ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Đồng thời ngân hàng sẽ tiếp nối truyền thống trả cổ tức cao và đều đặn như kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong ( TPBank ) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cuối năm trước. Như vậy, tổng lợi nhuận của TPBank trong 11 tháng đã cao hơn lợi nhuận cả năm 2023 và ngân hàng dự kiến cả năm 2024 sẽ tăng 34% so với năm 2023.

Ngoài những ngân hàng nêu trên, một số ngân hàng khác cũng dự kiến đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận cả năm 2024 ở mức hai con số, sau khi ghi nhận kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm như: VPBank, Techcombank, SeABank, Eximbank, VietBank, BVBank,...

Trước đó, nhiều báo cáo phân tích thị trường cũng đưa ra dự báo tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm nay ở mức từ 14-15%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ có sự phân hoá rõ rệt, khi tăng trưởng mạnh sẽ nghiêng về các ngân hàng thương mại có khả năng mở rộng được quy mô danh mục cho vay.

Trong báo cáo mới công bố, Công ty Chứng khoán MB (MBS) ước tính, lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2024 tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị nghiên cứu dự báo một số ngân hàng sẽ có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng như OCB, TPBank và VPBank, một phần do mức nền so sánh thấp của năm trước khi chịu tác động bởi trích lập dự phòng cao. VietinBank và Techcombank là hai ngân hàng có quy mô lớn được kỳ vọng sẽ có mức tăng khả quan hơn so với các ngân hàng cùng quy mô.

Chứng khán Vietcap dự báo lợi nhuận tổng hợp năm 2024 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi sẽ tăng 14,4% so với năm 2023. Trong đó, LPBank, VPBank, Techcombank, HDBank và VietinBank được dự báo là những ngân hàng sẽ có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất trong danh mục theo dõi của Vietcap.

Theo kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng thương mại trong quý 4/2024 có sự cải thiện đáng kể so với quý 3/2024.

Trong năm 2024, khoảng 78,9% tổ chức tín dụng ước tính lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm trước trong khi 15,8% dự báo lợi nhuận giảm và 5,3% dự kiến lợi nhuận không thay đổi.

Về kỳ vọng năm 2025, theo kết quả khảo sát, 74,6% đến 84,2% tổ chức tín dụng cho rằng tình hình kinh doanh sẽ cải thiện hơn. Có tới 85,1% tổ chức tín dụng dự báo lợi nhuận của họ sẽ tăng trưởng dương so với năm 2024. Có 9,6% lo ngại lợi nhuận giảm và 5,3% kỳ vọng lợi nhuận không đổi.