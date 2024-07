Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/7: Xuất hiện một công ty chứng khoán báo lãi đậm sau chuỗi 9 quý liên tiếp thua lỗ

Thêm những cái tên nhóm chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024. Tính tới ngày 15/7 đã có 5 CTCK, tài chính thực hiện công bố BCTC quý 2/2024.

Chứng khoán SaigonBank Berjaya là cái tên tiếp theo hé lộ BCTC quý 2. Cụ thể, doanh thu hoạt động ghi nhận hơn 1,1 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động xấp xỉ 2 tỷ, giảm nhẹ 7% so với quý 2/2023.

Tuy vậy, nhờ khoản hoàn nhập dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu gần 9 tỷ, qua đó Chứng khoán SaigonBank Berjaya ghi nhận lãi trước thuế 5,5 tỷ đồng - ghi nhận quý đầu tiên có lãi sau chuỗi 9 quý liên tiếp thua lỗ trước đó.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Chứng khoán SaigonBank Berjaya đạt gần 2,4 tỷ doanh thu hoạt động, trong đó hơn nửa tới từ doanh thu môi giới. Kết quả, LNTT đạt gần 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 3,6 tỷ.

Hiện tại trong số các CTCK đã công bố BCTC, Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận KQKD ấn tượng nhất. Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

Bên cạnh đó, CTCK ngoại nằm trong TOP 10 thị phần môi giới HoSE là Chứng khoán KIS ghi nhận 126 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2024, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do chi phí tăng mạnh hơn doanh thu. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Chứng khoán KIS lãi sau thuế 256 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ 2023.