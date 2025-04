Thông tin mới vụ 6 cán bộ quận Hoàng Mai bị bắt

Liên quan đến việc xử lý công trình vi phạm sau khi lãnh đạo phường Thanh Trì cùng nhiều cán bộ quản lý xây dựng quận Hoàng Mai bị tạm giữ hình sự, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Thanh Trì cho biết: Có 4 công trình vi phạm tại khu liền kề tại Dự án xây dựng khu nhà ở để bán cho cán bộ chiến sỹ công an quận Hoàng Mai (dự án 79 Thanh Đàm).

Cụ thể là 4 số nhà gồm: Nhà số 6, 13, 38, 40 khu liền kề đường Thanh Đàm. Ngôi nhà số 40, cơ quan công an đã làm việc với phường về công trình này, hiện toàn bộ tài liệu liên quan đến quá trình xử lý đều đã cung cấp cho công an.

Phó Chủ tịch phụ trách phường nêu khó khăn, hồ sơ quy trình xử lý trước đây thì Công an đang thu giữ nên giờ phường "không có gì trong tay". Lực lượng Thanh tra xây dựng cũng được tăng cường về 2 đồng chí mới nên không nắm được hồ sơ cũ.

Công trình số 40 liền kề dự án 79 Thanh Đàm đang quây bạt đen, phá dỡ bên trong

Được biết, ngày 5/3, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng do hành vi xây dựng sai phép tại số nhà 40. Đến thời điểm này chủ nhà đã nộp phạt và được yêu cầu khắc phục sai phạm trong 30 ngày.

Tuy nhiên, để xử lý triệt để, xác định rõ sai phạm cần phải có hồ sơ quy hoạch, giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Hiện nay UBND phường đã tham mưu để UBND quận có văn bản gửi Sở Xây dựng xin trích lục nội dung này.

"Căn cứ vào đó, UBND phường sẽ yêu cầu chủ nhà khắc phục các nội dung sai phạm của công trình này và các công trình vi phạm khác một cách triệt để", bà Hoa thông tin.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Thanh Trì trao đổi thông tin với PV Tiền Phong

Trước đó vào ngày 14/3/2025, Cơ quan CSĐT (Công an TP. Hà Nội) đã ra Lệnh bắt, tạm giữ đối với 6 cán bộ quận Hoàng Mai, gồm: Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm, Bùi Thanh Nhã, Lê Thanh Thủy, Trần Văn Quân, Vũ Cát Sự về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2024 khi bà M.T.C (trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) và các hộ xung quanh có nhu cầu xây dựng hoàn thiện biệt thự liền kề tại đường Thanh Đàm (phường Thanh Trì) từ 3,5 tầng lên 5 tầng.

Từ sự giới thiệu của Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai (nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt), bà C đã gặp Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì và Trần Văn Quân, chuyên viên Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì để gửi Đơn xin cải tạo nhà.

Theo lời khai, bà M.T.C đã phải chi tổng cộng 270 triệu đồng cho nhóm cán bộ này thành nhiều lần khác nhau.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2024, UBND phường Thanh Trì vẫn ra thông báo yêu cầu dừng thi công 3 công trình vi phạm, trong đó có nhà bà C. Bà C đành bàn bạc với hai chủ nhà còn lại đưa thêm cho Nguyễn Vũ Diêm 100 triệu đồng. Cuối tháng 12/2024, đầu tháng 1/2025, Nguyễn Vũ Diêm tiếp tục yêu cầu bà C. đưa thêm 70 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 8/2024 đến nay, Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự còn nhận hối lộ tổng cộng 650 triệu đồng từ 4 hộ gia đình khác trên địa bàn phường Thanh Trì để làm ngơ cho các vi phạm về trật tự xây dựng. Số tiền này được phân chia tỷ lệ hưởng lợi như sau: Đặng Thanh Tùng từ 25%-30%; Nguyễn Vũ Diêm từ 15%-20%; Bùi Thanh Nhã 20%; Lê Thanh Thủy 10%; Vũ Cát Sự 10%; Trần Văn Quân 10%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.