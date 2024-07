Cập nhật số liệu CTCK ngày 18/7: Chứng khoán Apec lãi lớn, một công ty báo dư nợ margin gấp 3 lần sau một quý

Số liệu thống kê tới ngày 18/7, đã có 17 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 2/2024.

Chứng khoán Apec (mã APS) - công ty nằm trong hệ sinh thái Apec Group của ông Nguyễn Đỗ Lăng - ghi nhận doanh thu hoạt động quý 2/2024 đạt 155 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm chủ yếu do mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 35% so với cùng kỳ xuống 148 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chưa tới 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm mạnh 44% xuống còn gần 116 tỷ, kết quả Chứng khoán Apec báo lãi trước thuế đạt gần 34 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2023. LNST tương ứng đạt 27 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của APS giảm 50% xuống 179 tỷ đồng. LNTT đạt 43 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ 128 tỷ của nửa đầu năm ngoái.

Cái tên báo lãi tiếp theo là Chứng khoán KAFI. Công ty này ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 88% so với cùng kỳ năm trước lên 210 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là doanh thu môi giới cao gấp gần 7 lần cùng kỳ lên 27 tỷ. Đồng thời lãi từ tài sản FVTPL đạt gần 130 tỷ, tăng 43%. Kết quả, Chứng khoán KAFI báo lãi trước thuế hơn 61 tỷ đồng, tăng 118% so với quý 2/2023

Luỹ kế 6 tháng, Chứng khoán KAFI lãi trước thuế 95 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Ghi nhận tại thời điểm 30/6/2024, dư nợ cho vay margin của KAFI đạt hơn 3.900 tỷ, tăng gần 2.600 tỷ trong quý 2 vừa qua, gấp 3 lần con số cuối quý 1/2024.

Chứng khoán Đại Việt (DVSC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 34% so với cùng kỳ lên 11 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DVSC lãi trước thuế 17tỷ, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Kém tích cực hơn, Chứng khoán Guotai Junan báo lãi hơn 6 tỷ trong quý 2/2024 giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế nửa đầu năm, LNTT giảm 30% xuống 14 tỷ đồng.