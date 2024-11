Một doanh nghiệp dược phẩm chuẩn bị trả cổ tức hơn 100% bằng tiền, cổ phiếu miệt mài "leo dốc" tiến sát đỉnh lịch sử

Mới đây, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (mã: PMC) đã thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số tiền gần 102 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 109%.

Với hơn 9,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PMC sẽ chi gần 102 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, đúng bằng số tiền dự kiến hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối.

HĐQT Pharmedic nêu rõ, trên cơ sở cân đối nguồn quỹ đầu tư phát triển lũy kế đến ngày 30/06/2024, Công ty hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, sau đó dùng nguồn hoàn nhập này chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 109% (1 cổ phiếu được nhận 10.900 đồng) để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty.

Công ty cũng lưu ý thêm, tỷ lệ cổ tức trên không bao gồm cổ tức được chia từ nguồn LNST của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 là 24% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua ngày 20/04/2024.

Thời gian thực hiện chia cổ tức tỷ lệ 109% dự kiến vào tháng 12/2024 và quý 1/2025 (thời gian cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật).

Đây không phải lần đầu PMC chia cổ tức trên nguồn tiền hoàn nhập từ Quỹ đầu tư phát triển. Trước đó năm 2023, Công ty cũng trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 126%, tương ứng gần 118 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2024, cổ đông Nhà nước là Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco) là cổ đông lớn nhất của PMC , với tỷ lệ sở hữu 43,44%. Như vậy, Sapharco ước nhận về hơn 44 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức từ nguồn hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển tới đây của Công ty (năm 2023 cổ đông lớn này đã nhận về hơn 54 tỷ đồng cổ tức).

Cổ đông lớn thứ hai là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán SHS) với sở hữu 14,6% vốn, ước thu về gần 15 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic tiền thân là Công ty Xuất Nhập Khẩu Trực dụng Y tế Pharimex được thành lập năm 1981, chuyên sản xuất kinh doanh dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế và các sản phẩm khác thuộc ngành y tế. Sản phẩm được phân phối trên toàn Việt Nam nhưng thị trường tiêu thụ chính là Tp.HCM. Ngày 9/10/2009, PMC chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trong những năm qua, Pharmedic là doanh nghiệp dược có truyền thống chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Giai đoạn 2010-2024, trừ năm 2011 chia cổ tức tỷ lệ dưới 20%, những năm còn lại PMC đều duy trì tỷ lệ cổ tức trên 20%. Đặc biệt, năm 2023 và 2024, PMC còn chia thêm cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ khủng sau khi đã cân đối được nguồn tái đầu tư.

Về tình hình kinh doanh quý 3/2024 , PMC ghi nhận gần 123 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 16% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, tương ứng tăng nhẹ 3% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm, công ty dược phẩm này báo lãi sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PMC miệt mài leo dốc hơn 30% kể từ đầu năm. Thị giá chốt phiên 7/11 dừng ở mốc 99.900 đồng/cp, tiến sát đỉnh lịch sử 101.900 đồng/cp vừa thiết lập 2 tuần trước.