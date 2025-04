[ẢNH] Bắt, khám xét khẩn cấp kiểm định viên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II

Nhận thấy đây là hành vi hết sức liều lĩnh của các kiểm định viên, lãnh đạo Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ toàn bộ đường dây, các tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.