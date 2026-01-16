Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khẩn: Truy tìm đối tượng nguy hiểm Trần Chí Bảo, cảnh báo người dân không tự ý tiếp cận

16-01-2026 - 13:45 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phát thông báo khẩn truy tìm Trần Chí Bảo, đối tượng nguy hiểm liên quan vụ cướp tài sản.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương truy tìm Trần Chí Bảo (sinh năm 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân cũ – nay thuộc xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào tối 14/1/2026 tại phường Nam Hồng Lĩnh.

Trần Chí Bảo

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng là nam giới, cao khoảng 1,60–1,70m, chân trái bị thương ở vùng đầu gối và đang chảy máu. Thời điểm bỏ trốn, Trần Chí Bảo mặc quần đùi, áo khoác màu tối, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.

Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, có thể manh động, đề nghị người dân không tự ý tiếp cận để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Phan Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0912.768.978); Thiếu tá Lê Đình Tín, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0917.842.368) hoặc báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Theo Nam An

