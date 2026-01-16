Khẩn: Truy tìm đối tượng nguy hiểm Trần Chí Bảo, cảnh báo người dân không tự ý tiếp cận
Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phát thông báo khẩn truy tìm Trần Chí Bảo, đối tượng nguy hiểm liên quan vụ cướp tài sản.
- 16-01-2026Xét xử Đinh Thị Lan xúc phạm vợ chồng Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng
- 15-01-2026Khởi tố vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa
- 15-01-2026Khởi tố chủ nhà nghỉ Phạm Thị Tuyết
Ngày 16/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương truy tìm Trần Chí Bảo (sinh năm 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Tân Dân cũ – nay thuộc xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra vào tối 14/1/2026 tại phường Nam Hồng Lĩnh.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng là nam giới, cao khoảng 1,60–1,70m, chân trái bị thương ở vùng đầu gối và đang chảy máu. Thời điểm bỏ trốn, Trần Chí Bảo mặc quần đùi, áo khoác màu tối, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận định đây là đối tượng nguy hiểm, có thể manh động, đề nghị người dân không tự ý tiếp cận để đảm bảo an toàn. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an.
Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Phan Quốc Hội, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0912.768.978); Thiếu tá Lê Đình Tín, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0917.842.368) hoặc báo ngay cho công an nơi gần nhất.
Đời sống và pháp luật