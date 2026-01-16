Bắt Đặng Thị Hồng Thi và Phan Thị Hải Yến cùng SN 2006

Ngày 15/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, qua tin báo, tố giác tội phạm, vào đêm 11/1, các Tổ nghiệp vụ Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn nhà của Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1998), trú tổ 4, khu phố Bình Ninh 2, phường Bình Long.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Duy Phương có 6 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Phương (SN 1998); Trần Ngọc Phước (SN 1987); Trần Thanh Phúc (SN 1986); Nguyễn Ngọc Đức (SN 1996) cùng thường trú tại phường Chơn Thành (Đồng Nai); Đặng Thị Hồng Thi (SN 2006), thường trú xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: phường An Lộc; Phan Thị Hải Yến (SN 2006), xã Lộc An, TP Huế; nơi ở hiện nay: phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng bị phát hiện đang sử dụng ma tuý (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Khi phát hiện lực lượng Công an, một số đối tượng tìm cách bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma tuý như: loa nhạc, bộ đèn chiếu, đĩa sứ, hộp quẹt, 1 thẻ nhựa còn bám dính chất màu trắng nghi là ma tuý...

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý dạng khay và kẹo tại phòng ngủ của Nguyễn Duy Phương. Tiến hành xét nghiệm nhanh, có 6/6 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ việc cùng các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.