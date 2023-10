Cập nhật số liệu CTCK ngày 19/10: Loạt công ty chứng khoán lớn công bố lợi nhuận quý 3, SSI lãi 880 tỷ, BSC tăng trưởng hơn 360%

Đến ngày 19/10, 30 công ty chứng khoán đã thực hiện công bố BCTC quý 3/2023 với kết quả tương đối tích cực. Một số công ty có tên tuổi thậm chí ghi nhận mức tăng trưởng bằng lần.

CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.941 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của SSI trong quý 3/2023 đạt 880 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với số lãi đạt được quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, công ty mang về 5.111 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 2.204 tỷ và 1.780 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, SSI đã hoàn thành 87% mục tiêu đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm 30/9/2023, dư nợ cho vay margin của SSI đạt hơn 14.713 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.600 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 2/2023.

Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) thì ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 3 tăng 52% lên 386 tỷ đồng, trong đó hơn 139 tỷ đồng tới lãi tài sản FVTPL và 126 tỷ đồng đến từ lãi cho vay và phải thu. Chi phí hoạt động chỉ nhích nẹh 2% giúp lợi nhuận trước thuế quý 3 của BSC tăng trưởng 362% so với cùng kỳ lên con số gần 153 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, BSC ghi nhận lãi trước thuế tăng trưởng 232% so với cùng kỳ lên mức 429 tỷ đồng.

Dự nợ margin cuối quý 3 của BSC tăng 1.785 tỷ đồng (66%) so với đầu năm lên ngưỡng 4.480 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán An Bình (ABS) báo lãi quý 3 đạt 35 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước, qua đó nâng mức lãi luỹ kế 9 tháng lên 73 tỷ đồng.

Tại nhóm vốn hoá bé hơn, Chứng Khoán Eurocapital lỗ gần 1 tỷ đồng trong quý 3. Luỹ kế 9 tháng, công ty chỉ còn lãi 2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi trước thuế hơn 12 tỷ đồng.