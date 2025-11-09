Cặp vợ chồng 107 - 108 tuổi lập kỷ lục 'Cuộc hôn nhân dài nhất thế giới'

Một cặp vợ chồng ở Miami, Mỹ , vừa được công nhận là "Cuộc hôn nhân dài nhất thế giới" sau 83 năm gắn bó. Khi nhìn lại hành trình hôn nhân hiếm có của mình, cụ bà Eleanor (107 tuổi) và cụ ông Lyle Gittens (108 tuổi) chia sẻ rằng bí quyết cho mối quan hệ bền chặt chỉ đơn giản là tình yêu.

Danh hiệu này đã được LongeviQuest, tổ chức chuyên lưu trữ hồ sơ về những người từ 100 tuổi trở lên xác nhận. Tổ chức này kiểm tra và đối chiếu giấy đăng ký kết hôn của cặp đôi, hồ sơ điều tra dân số Mỹ, cùng nhiều tài liệu khác. Với hơn 8 thập kỷ bên nhau, họ cùng nhau vượt qua cả thời kỳ chiến tranh và vô vàn khó khăn trong cuộc sống.

Cặp đôi ở bên nhau từ thời thanh niên trẻ trung đến khi tuổi cao sức yếu.

Bà Eleanor và ông Lyle gặp nhau lần đầu tại một trận bóng rổ trường đại học vào năm 1941. Khi đó, ông Lyle đang chơi cho Đại học Clark Atlanta, còn bà Eleanor là khán giả.

Họ kết hôn vào ngày 4/6/1942, tận dụng ba ngày ông Lyle được nghỉ phép trong quá trình huấn luyện quân đội tại Georgia, Mỹ. Sau đó, ông lên đường đi Ý, phục vụ trong Sư đoàn Bộ binh 92 của Quân đội Mỹ.

Bà Eleanor sống trong nỗi lo lắng khôn nguôi, không biết liệu có thể gặp lại chồng mình hay không. Trong lúc mang thai con đầu lòng, bà chuyển đến thành phố New York sống cùng gia đình chồng và giữ liên lạc với ông qua những lá thư.

Sau chiến tranh, cặp đôi định cư tại thành phố New York, cùng nhau vượt qua kỳ thi công chức và làm việc cho chính phủ. Trong suốt 83 năm gắn bó, ho dành nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi, trong đó có Guadeloupe, Pháp, một địa điểm yêu thích của bà Eleanor.

Ở tuổi 69, bà Eleanor nhận bằng tiến sỹ về giáo dục đô thị của Đại học Fordham, Mỹ. Cặp đôi cũng tích cực tham gia hoạt động của Hiệp hội Cựu sinh viên Clark Atlanta trước khi chuyển đến Miami để sống gần con gái, Angela.

Ông Lyle cho biết bản thân luôn thích dành thời gian ở cạnh Eleanor và cảm thấy hạnh phúc khi có bà. Ông nhấn mạnh cả hai thường tận hưởng thời gian cùng nhau làm rất nhiều điều mới mẻ trong suốt cuộc đời.

Đôi vợ chồng nhà Gittens được xướng tên là kỷ lục gia mới sau khi cụ ông Manoel Angelim Dino (106 tuổi) và cụ bà Maria de Sousa Dino (102 tuổi) người Brazil qua đời. Cặp đôi Brazil này từng nắm giữ kỷ lục với 85 năm hôn nhân. Hai người kết hôn vào năm 1940 có với nhau 3 con, 55 cháu, 54 chắt, 12 chút.

Khi được hỏi bí quyết của cuộc hôn nhân lâu bền là gì, Manoel và Maria chia sẻ đơn giản rằng đó chính là tình yêu; điều này không thể cắt nghĩa rõ ràng nhưng tình yêu giúp cả hai thêm gắn bó để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.