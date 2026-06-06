Cặp vợ chồng NSƯT bỏ ô đứng hát giữa trời mưa lớn, nói thẳng 1 điều

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long - Trinh Trinh đã có mặt tại một chương trình ca nhạc tại chùa. Nghệ sĩ Trinh Trinh mặc áo dài chỉn chu, gọn gàng, nhưng vừa bước ra sân khấu thì trời đổ mưa lớn. Ban tổ chức thấy vậy liền đưa cho nữ nghệ sĩ một chiếc ô để che mưa.

Trinh Trinh

Tuy nhiên, nghệ sĩ Trinh Trinh từ chối dùng ô. Cô bỏ luôn ô xuống sàn, đứng hát giữa trời mưa lớn và hát rất hăng say. Thậm chí, khi MC chương trình bước lên, nghệ sĩ Trinh Trinh còn cầm ô che cho đàn em.

MC chương trình chia sẻ: "Hồi nãy tôi biết lý do vì sao chị Trinh Trinh lại bỏ cây dù xuống. Vì chị Trinh Trinh nhìn thấy mọi người ngồi dưới cũng đang ướt mà chị đứng hát lại cầm cây dù thì hơi kỳ kỳ nên mới làm vậy. Đó là tình cảm chị Trinh Trinh dành cho mọi người ở đây. Cảm ơn chị Trinh Trinh rất nhiều".

Sau khi nghệ sĩ Trinh Trinh đi xuống, chồng cô là NSƯT Kim Tử Long cũng bước lên sân khấu trình diễn. Giống như vợ mình, Kim Tử Long cũng đứng hát giữa trời mưa mà không cần dùng ô dù. Anh nói: "Không sao, tôi hát xong vào trong sẽ uống viên thuốc cảm là khỏe".

Hành động của vợ chồng Kim Tử Long nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả, cộng đồng mạng.

Kim Tử Long

Kim Tử Long và Trinh Trinh là một trong những cặp đôi nghệ sĩ cải lương được nhiều khán giả biết đến. Hai người kết hôn khi Kim Tử Long đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Trinh Trinh là con nhà nòi của đại gia tộc cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, họ vẫn tìm được sự đồng điệu nhờ có chung niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống.

Trong cuộc sống gia đình, họ chọn lối sống bình dị, cùng nhau quán xuyến việc nhà và nuôi dạy con cái. Trinh Trinh từng chia sẻ cô luôn tôn trọng quá khứ của chồng và giữ mối quan hệ hòa thuận với các con riêng của anh.

Bên cạnh việc ca diễn, hai vợ chồng còn cùng nhau làm kinh doanh để kinh tế gia đình thêm vững vàng. Họ thường xuất hiện chung trong các buổi biểu diễn, game show truyền hình và các clip chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Khán giả quý mến họ bởi sự gắn bó, thấu hiểu và cách họ cùng nhau vượt qua những áp lực của cuộc sống hôn nhân.