Không còn che giấu, Á hậu Việt khoe bụng bầu rõ mồn một với doanh nhân kín tiếng

Sau thời gian dài giữ kín thông tin mang thai lần hai, mới đây Á hậu Tường San khiến cư dân mạng bất ngờ khi lần đầu công khai hình ảnh cận vóc dáng hiện tại trên mạng xã hội. Tường San đăng ảnh đi du lịch cùng chồng và con những điều khiến nhiều người chú ý không phải khung cảnh nghỉ dưỡng sang trọng mà chính là vòng hai đã nhô cao rõ rệt của Tường San.

Khác với những lần trước chỉ đăng ảnh chụp từ xa hoặc khéo léo lựa chọn góc máy che vóc dáng, lần này người đẹp thoải mái ghi lại hình ảnh trước gương trong trang phục rộng rãi dành cho mẹ bầu. Thậm chí, cô còn nhiều lần đặt tay lên bụng khi quay clip.

Tường San lần đầu khoe cận bụng bầu lần 2

Cô đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ tin vui

Trước đó, thông tin Tường San mang thai lần hai đã được cư dân mạng bàn tán trong một thời gian dài. Tuy nhiên, người đẹp gần như không phản ứng chỉ thỉnh thoảng để lộ một vài dấu hiệu qua những hình ảnh đời thường. Cho đến mới đây, Tường San mới xác nhận đang có tin vui.

Tường San xác nhận mang thai sau khi xuất hiện với bụng vượt mặt trong 1 sự kiện

Cuộc sống của Tường San

Tường San được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Không lâu sau đó, cô tiếp tục đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss International và ghi dấu ấn khi lọt Top 8 chung cuộc, đồng thời mang về giải thưởng Trang phục dân tộc đẹp nhất. Dù sở hữu nhan sắc nổi bật và được đánh giá là một trong những nàng hậu giàu tiềm năng của thế hệ mới, Tường San lại chọn hướng đi khá khác biệt khi dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Cuối năm 2020, người đẹp sinh năm 2000 khiến công chúng bất ngờ khi thông báo lên xe hoa với doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Quyết định kết hôn ở tuổi 20 từng gây nhiều tranh luận, tuy nhiên Tường San cho biết cô tin mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm. Nàng hậu từng chia sẻ rằng điều khiến cô quyết định gắn bó là cảm giác bình yên, an toàn và được thấu hiểu khi ở bên ông xã. Hôn lễ của cô khi đó quy tụ dàn hoa hậu, á hậu đình đám như Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Diễm Trang, Thùy Tiên... và nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Tường San có cuộc sống giàu có, bình yên bên chồng kín tiếng

Ông xã Tường San sinh năm 1991, cả hai có hơn một năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Dù rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng qua những lần được vợ nhắc đến, anh được nhận xét là người tâm lý, luôn đồng hành cùng cô trong cuộc sống gia đình. Sau nhiều năm về chung một nhà, Tường San từng tâm sự rằng điều khiến cô cảm thấy may mắn nhất chính là tìm được một người có sự đồng điệu trong suy nghĩ và lối sống. Dù cách biệt 9 tuổi, cả hai vẫn có chung sở thích, thường dành thời gian đi du lịch, khám phá những địa điểm mới hoặc tận hưởng những niềm vui giản dị bên nhau.

Hiện tại, Tường San dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con nhưng vẫn giữ được sức hút riêng trong showbiz. Người đẹp không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi như trước, song vẫn xuất hiện tại một số sự kiện lớn và là gương mặt được nhiều thương hiệu yêu thích. Đặc biệt, sau khi trở thành mẹ bỉm, cô thường xuyên hợp tác với các nhãn hàng trong lĩnh vực gia đình, mẹ và bé nhờ hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Ở tuổi 25, Tường San được nhiều người nhận xét ngày càng đằm thắm, trưởng thành hơn, toát lên vẻ sang trọng và khí chất của một "phú bà" chính hiệu sau nhiều năm xây dựng tổ ấm.

Tường San giữ kín dung mạo và thông tin về chồng

Ảnh: FBNV